Trabzonspor'da 'Usta' işi başladı

Karadeniz Fırtınası'nın Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü oynadığı Atiker Konyaspor maçını bir başka pencereden yorumlamak istiyorum... Sezona 2'inci dakika yeni sezonun en erken atılan golünü, Okay'ın büyük hatasıyla yiyerek başlayan Trabzonspor'un tribünlerindeki seyircisi, Konyaspor maçında yaz ortasında zemheri soğuğu yemiş gibi olmadı. Sanki 9'uncu dakikada 2011-2012 sezonunda attığı 33 golle ayrıldığı Trabzon'da, "kaldığım yerden" dercesine usta işi bir kafa golü ile işe başlayan ve 90'da da; "meraklanmayın ben işimi yaparım" diyen Burak'ın "gerekeni sağlarım" garantisini önceden bilir gibiydiler. Öyle de oldu.

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Mevcut kadro için de beklenen ve tahmin edilen 11'i ilk yapan Ersun Yanal'ın takımının, en sıkıntılı yerinin defansın ortası (Uğur-Durica ikilisi) olduğu bir gerçek. Çünkü Konya'daki Trabzonlu Mustafa Akçay, Fofana ve Traore ile ağırlıklı olarak bu kesime yüklenmesi de bunun kanıtı idi. Aslında buradaki sıkıntıyı Ersun Yanal da biliyordu. Onun için Okay'ı "yardımcı olsun" hesabıyla buraya yakın oynatıyordu. Ama, Okay öyle bir hata yaptı ki, Ersun Yanal ikinci yarıda 10 dakika bekledi ve Bero ile değiştirdi. Bu durumda Kucka biraz daha geriye yaslanırken, Bero ileriye yöneldi. Yusuf Yazıcı'nın sezona "daha çok koşuyor, farklılık yaratıyor" dedirten bir görüntüyle başladığını kayıt altına almamız gerekir.

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Daha sezonun ilk maçı. Ben diyeyim "Bu kadar", siz söyleyin "Biraz eksiklik olur" diye kendimizi aldatmayalım. Savunmada Pereria hırçın başladı. Durica-Uğur ikilisine ya sürekli destek gerekiyor, ya da partner değişimi.

Orta alanda hücuma yönelik organize işlerdeki sıkıntıları kiminle nasıl giderilecek? Yusuf Yazıcı'ya top biraz daha fazla nasıl ulaştırılır? Bogonda'nın, adam eksilteme de iyiliğinin yanındaki, topu ağlarla buluşturmadaki ben diyeyim "acemiliği" siz deyiverin "kötülüğü" nasıl giderilecek?

Geldik kaldık ustaya! Yani Burak Yılmaz'a. Tek başına ne yapar? Gol adına kendine 'O ne yapar yapar atar' şekliyle bağlanan umutları sezonun ilk maçında boşa çıkarmadı. Kısacası usta, alınması söz konusu edilirken bizde oluşan endişeleri ilk maçta boşa çıkardı. İcraatına tam bir usta işi ile başladı. Temennimiz sezon sonuna kadar böyle gitmesidir!