Trabzonsporlu taraftar Fenerbahçe'nin kupasını çaldı

Fenerbahçe müzesinde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini cam kabini başıyla kırdıktan sonra alan 38 yaşındaki Trabzonlu Halit Şahin uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay 10.35 sıralarında meydana geldi. Fenerbahçe stadındaki Fenerium mağazasının bitişiğinde bulunan müzeye gelen bir kişi bir taraftan "Kaç senedir bu kupayı bekliyoz" diye bağırdı, diğer taraftan da başıyla kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırdı.

KUPAYLA UZAKLAŞMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Kupalardan birini alan Şahin, uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan kişinin 1978 Trabzon Arsin doğumlu Halit Şahin olduğu anlaşıldı.

"TADİLAT VAR" TABELASI

Olaydan sonra müzenin girişine "tadilat var" tabelasının konulduğu ve müzenin ziyaretçi girişine kapatıldığı görüldü.

KUPAYLA İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Şahin'in sosyal medya hesabını yoğun kullandığı, paylaşımlar arasında kupayla ilgili olan da görüldü.

FENERBAHÇE'DEN KUPA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Müzesi'nde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini cam kabini başıyla kırdıktan sonra alan 38 yaşındaki Trabzonlu Halit Şahin uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Sarı lacivertli kulüp de olayla ilgili şu bilgiyi verdi;

"Sabah saatlerinde bir şahıs ziyarete açık olan müzeye giriyor. Müzede bir tur atıp 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupamızın olduğu bölmeye gidiyor. Camı zorlayıp kırılmasını sağlıyor ve kupayı alırken stat güvenliği tarafından tespit edilerek gerekli adli işlemler için resmi güvenlik birimlerine teslim ediliyor."