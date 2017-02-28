Trabzonspor’u yeni transferler sırtlıyor

Trabzonspor’un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 5 oyuncudan 3’ü skora doğrudan katkı sağladı, bordo mavili takımın 2'nci yarıda yakaladığı 6 maçlık puan serisinde başrol oynadı.

Spor Toto Süper Lig’in 2'nci yarısında 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor’da devre arası transfer döneminde takıma katılan futbolcular, takıma hemen adapte oldu. Bordo mavililerin ikinci devrede attığı 9 golün 5’inde yeni transferler, gol ve asistleriyle ön plana çıktı.



EN İSTİKRARLISI OLCAY

Devre arasında takıma katılan oyuncular arasında Olcay Şahan, 1 gol ve 3 asistle skora en çok katkı sağlayan isimlerin başında yer aldı, Emmanuel Mas ve Hugo Rodallega da 1’er gol kaydetti.



Bordo mavililerde yeni transferler arasında Ziraat Türkiye Kupası ve Lig maçlarında en çok süre alan isim Beşiktaş'tan transfer ediler Olcay Şahan oldu. Olcay Şahan, 8 maçta 698 dakikada, Joao Pereira 8 maçta 641 dakika, Emmanuel Mas 7 maçta 630 dakika, Carl Medjani 7 maçta 348 dakika ve Hugo Rodallega 4 maçta 211 dakika sahada kaldı.



YUSUF YAZICI VE UĞUR ÖN PLANA ÇIKTI

Trabzonspor’un 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, ligde ikinci yarıda forma giydiği 6 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiletdi. Savunma oyuncusu Uğur Demirok'da 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi, hem defansta, hem de hücumda takımına katkı verdi. Bordo mavililerde ikinci yarıda Castillo 2 gol, N’Doye ise 1 asistlik performansla skora katkı sağladı.



OKAY DÖNÜYOR

Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştüğü için Atiker Konyaspor karşılaşmasında oynamayarak cezasını tamamlayan Okay Yokuşlu, 1 maçlık aranın ardından takıma geri dönüyor. Bordo mavili takımın bu sezon 22 lig maçının 20’sinde görev yapan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun cuma günü Kardemir Karabükspor ile oynanacak karşılaşmada yeniden kadroya girebilecek.