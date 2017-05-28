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Trafik Elektronik Denetleme Sistemi geri dönüyor

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Trafik Elektronik Denetleme Sistemi geri dönüyor
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nin (TEDES) tekrar geri döndüğünü açıkladı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve  Turizm Komisyonu Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, suistimal edildiği ve amacından saptırıldığı gerekçesiyle geçen yıl kaldırılan Trafik Elektronik  Denetleme Sistemi'nin (TEDES) tekrar geri döndüğünü, uygulamanın, sistemini yeni  usul ve esaslara göre yenileyen İstanbul ve Konya'da gelecek hafta faaliyete  geçeceğini söyledi. Ilıcalı, "Sistem  için halihazırda başvuran belediye sayısı ise 130" dedi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve  Turizm Komisyonu Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, suistimal edildiği ve  amacından saptırıldığı gerekçesiyle geçen yıl kaldırılan Trafik Elektronik  Denetleme Sistemi'nin (TEDES) tekrar geri döndüğünü açıkladı.  Aynı zamanda Ak PartiErzurum Milletvekili olan Ilıcalı, Intertraffic  İstanbul Fuarı'nda yaptığı açıklamada, TEDES'in trafik kazalarını  ve dolayısıyla can kaybını önlemek için Türkiye'nin farklı illerinde uygulanmaya  başlandığını anımsattı.

 Ilıcalı, şehir içinde trafiğin düzenlenmesi, mal ve can kaybının  önlenmesi, hız ve ışık ihlalinin önüne geçilmesi gibi amaçlarla kurulan TEDES'te  kesilen cezaların yüzde 70'inin Hazine'ye yüzde 30'unun ise belediyelere  gittiğini hatırlattı. Getirilen düzenleme ile belediyelerin yüzde 30 pay almasının onların  isteğini artırdığını dile getiren Ilıcalı, bu sayede sistemin hızla yayıldığını  anlattı. Ilıcalı, "Ancak sonra bu işi suistimal edenler oldu. Bilerek veya  bilmeyerek bazı belediyeler ve sistemi kuran şirketler bunu bir gelir kapısına  dönüştürdü. İş amacından çıktı. Sonra hepimiz anormal ve haksız cezaların  kesildiğini gördük." diye konuştu.

BAKANLIK EL ATTI

 Özellikle Ordu'da kesilen anormal cezalar sonrası vatandaşlardan tepki  alındığını ifade eden Ilıcalı, sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın harekete  geçtiğini ve TEDES'i  kaldırdığını söyledi. Ilıcalı, TEDES üzerinden adeta tuzak kurarak vatandaşın gelir kapısına  dönüştürülmesine İçişleri Bakanlığı'nın müsaade etmediğinin altını çizdi.

'DÜZENLEME YAPAN DEVREYE ALACAK'

Ilıcalı, TEDES'in kaldırılmasının çare olmadığının görülmesi üzerine  ilgili tarafların bir araya geldiğini belirterek, sistemin nasıl olması  gerektiğine dair usul ve esasları belirleyen yeni mevzuat oluşturulduğunu  söyledi.Eksiklerin ve yapılması gerekenlerin ne olduğunun belirlenmesinden  sonra bunun belediyelere de iletildiğini anlatan Ilıcalı, şöyle devam etti: "Yeni usul ve şartlara göre düzenleme yapanlar sistemi tekrar  uygulamaya alabilecek. Bunun esas amacı can kaybını azaltmak. İnsanlarımız  trafikte hayatlarını kaybetmesin. Bunun içine ticareti koyduğun zamanda işte bu  kadar önemli sistemleri durdurup tekrar yeni düzenlemeler yapmak durumunda  kalıyoruz. Yeni düzenlemelerle beraber TEDES tekrar devreye girecek. Bizim bunu  elle, trafik polisi ile yapmamız mümkün değil."

KAZALARDA 7 BİN 300 KİŞİ ÖLDÜ 

Ilıcalı, yapılan bir incelemede İstanbul'da sadece bir kavşakta TEDES  veya trafik polisi olmaması durumunda bir günde bin ihlal yapıldığının  görüldüğünü vurguladı. Geçen yıl ülke genelinde bir milyon 182 bin trafik kazasında 7 bin 300  kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Ilıcalı, bu kazalarda 307 bin 619  kişinin yaralandığı aktardı. Ilıcalı, "Bizim ilk önceliğimiz can kaybını önlemek. Canın telafisi  yok. Ama bir de maddi kaybı var ülkenin. Geçen yılki trafik kazalarında 30 milyar  liralık hasar meydana geldi. Bu çok ciddi bir rakam." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VE Konya'DA BAŞLIYOR, 130 BELEDİYE SIRADA 

Ilıcalı, Türkiye'nin trafik yazılımı konusunda artık çok ciddi  ilerlediğini belirterek, "Akıllı sistemleri ne kadar devreye koyarsak, 7 gün 24  saat sürekli denetim sağlarsak ölümlü kazalarda da önemli bir azalma  sağlayacağız. Bunun için Emniyet Genel Müdürlüğü büyük bir gayret içinde.  İstatistiklerde azalma var ama tam yeterli değil." dedi. Elektronik denetleme sistemini, kaldırılmadan önce 19 belediyenin  uygulamaya aldığını anımsatan Ilıcalı, emniyet yetkililerinde aldığı bilgiye göre  TEDES'i yeni usul ve mevzuatlara göre yenileyen İstanbul ve Konya'da uygulamanın  gelecek hafta başlayacağını söyledi. Ilıcalı, TEDES için halihazırda başvuran belediye sayısının ise 130  olduğunu kaydederek, Intertraffic İstanbul Fuarı'nda düzenlenen bir panelde çok  sayıda büyükşehrin ulaşım yetkilisiyle bir araya geldiğini ve sistemi kendilerine  anlattığını sözlerine ekledi.

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