Trafik magandaları gazilere saldırdı

PKK ile çatışmada gazi olan Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş, Ankara'da trafikte seyrederken magandalarının saldırısına uğradı.

PKK ile mücadelede gazi olan Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş, Ankara'da trafik magandaları tarafından saldırıya uğradı.

OdaTV'nin haberine göre, Gazi İbrahim Kızılkaş, dün saat 16:00 sıralarında eşi, çocuğu annesi, misafiri ve Gazi Muzaffer Oktay ile aracıyla Gölbaşı tarafından Ankara’ya seyir halinde olduklarını belirterek, “Onlar, on metre ilerimizde kapılarını açıp bize baktılar. Biz önce terörle mücadelede gazi olduğumuzdan, bununla alakalı mı diye düşündük. Sonra plakanın 06 olduğunu görünce terörle alakalı olmayacağını anladık” dedi.

“BİZ GAZİYİZ DEDİK, KÜFÜR ETMEYE BAŞLADILAR”

Araçtakilerin kendilerine yönelik hareketi üzerine “Biz de nezaketen gidelim ‘Bir problem mi var?’ diye gidelim soralım dedik” diye düşündüklerini ifade eden Gazi İbrahim Kızılkaş, “Gittik yanlarına, aracımızdan inmeden söyledik. ‘Problem falan yok’ dediler, ancak sonra da takip etmeye başladılar” diye konuştu.

Gazi İbrahim Kızılkaş, saldırıyı ise şöyle anlattı: “Bilkent yol ayırımını geçtikten sonra, Eskişehir yolu var yani otobanın ortasında aracımızı durdurdular. ‘Biz gaziyiz’ dedik küfür etmeye başladılar. Ellerindeki cisimlerle aracı paramparça ettiler, dayak yedik. Ondan sonra kaçtık, yaklaşık elli dakika boyunca kaçtık. Polisi aradık, polis de gelmeyince biz de petrole sığındık. Petrolde bir daha dayak yedik. Ambulans geldi, polis de ondan sonra geldi.”

“KEŞKE ŞEHİT OLSAYDIM DA GAZİ OLMASAYDIM”

Sağlık durumunu sorduğumuz Gazi İbrahim Kızılkaş “Ben gece iç kanama geçirdim. Şu anda da ağrılarım var. Ayağımda ve iç organlarımda problemler vardı, koltuk değneğiyle yürürken şu an akülü arabaya düştüm” açıklamasında bulundu. Gazi Kızılkaş, Gazi Muzaffer Oktay’ın sağlık durumuna ilişkin ise “Muzaffer, tekerlekli sandalyedeydi. Onu da çok darp ettiler, durumu da ağır” bilgisini verdi.

İki yaşındaki çocuğunun da darp edildiğini söyleyen Gazi Kızılkaş, “Eşimi de araçtakileri de darp ettiler. Keşke şehit olsaydım da gazi olmasaydım. En azından bunları yaşamazdım, bunları görmezdim” diyerek sözlerini tamamladı.

Saldırganların ise yakalandığı ve polis karakolundaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, gazilere yönelik trafik magandalarının saldırı görüntülerini, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Şehit Aileleri ve Gaziler Bürosu Başkanı Gazi Erten Acır, sosyal medyada hesabından paylaştı.