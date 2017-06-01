Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu

İzmir Karşıyaka'da aracını yol kenarına park ederek tramvay raylarının üzerine namaz kılan bir kişi sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.
01 Haziran 2017 Perşembe 12:57
İzmir Karşıyaka Yalı caddesinde aracını yolun kenarına park ederek tramvay rayları üzerinde namaza duran bir kişi sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerdeki kişi namaza durduktan sonra gelen tramvay namazın sona ermesini beklediği görüldü. Namazını tamamlayan kişi aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken tramvay seferi de normal seyrine döndü.
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