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Transferinin ardından Sneijder'den ilk açıklama

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Transferinin ardından Sneijder'den ilk açıklama
Fransa'nın Nice takımıyla sözleşme imzalayan Wesley Sneijder, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözleşmesi olmasına rağmen Galatasaray’dan ayrılan ve Nice ile anlaşan Wesley Sneijder, hocası Lucien Favre ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Wesley Sneijder hep vinner olduğunu ve kaybetmekten nefret ettiğini belirterek; “Hala kupalar kazanmak istiyorum ve bu yüzden de Nice’ye geldim. Hedefim Dünya Kupası’nda oynamak ama öncesinde Nice ile iyi bir sezon geçirmem gerekiyor. Nice taraftarının coşkusuyla ilgili çok şey duydum. Çok ateşliler. Zaten bu benim sevdiğim şey, bana güç veren şey. Nice şehir olarak da güzel bir yer ancak ben futbol oynamaya geldim. Yaşlandıkça kendimi daha iyi hissediyorum. Ben hep winner’ım, yine kazanan olmak istiyorum, kaybetmekten nefret ediyorum” şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Favre ise Sneijder’in takıma katılmasının önemine dikkat çekerek, “Wesley Sneijder önemli bir yetenek ve bize güç katacak. Ballon d’or kazanmaya çok yaklaşmıştı. Şimdi bizimle ve takımda liderlerin olması önemlidir, gençlere örnek olurlar.” dedi.

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