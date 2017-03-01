TRT atamalarında torpil mi var?

TRT sınavını kazanan hemşerileri, AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

TRT'nin açıklama için uzun bir süre beklediği kadro sonuçları 21 Şubat tarihinde açıklanmış ve büyük tepkilere yol açmıştı. Sınavdan yüksek puan alan adaylar atanamazken, listeye düşük puanla giren birçok isim mülakat sonrası atanmıştı.

Yaşanan skandala ilişkin TRT'den sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a iki ayrı soru önergesi verilirken, adaylar geçtiğimiz hafta TRT önünde eylem yapmıştı.

AKP'Lİ VEKİLDEN İLGİNÇ PAYLAŞIM

AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in Facebook paylaşımı, TRT atamalarıyla ilgili şaibe iddialarını tekrar gündeme getirdi.

AKP'li Mustafa Yel, TRT sınavını kazanan hemşehrilerinin teşekkür ziyaretine geldiğini duyduğu bir mesaj yayımladı. Yel, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

AKP'li Yel, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "TRT Yayın ve Yapım Elemanı sınavını kazanan hemşerimiz Sn. Caner Öğüt ve arkadaşı Sn. Ercan Bengü teşekkür ziyaretinde bulundular. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.