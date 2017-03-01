Bugünkü YENİÇAĞ »

TRT atamalarında torpil mi var?

»
TRT atamalarında torpil mi var?
TRT sınavını kazanan hemşerileri, AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

TRT'nin açıklama için uzun bir süre beklediği kadro sonuçları 21 Şubat tarihinde açıklanmış ve büyük tepkilere yol açmıştı. Sınavdan yüksek puan alan adaylar atanamazken, listeye düşük puanla giren birçok isim mülakat sonrası atanmıştı.

Yaşanan skandala ilişkin TRT'den sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a iki ayrı soru önergesi verilirken, adaylar geçtiğimiz hafta TRT önünde eylem yapmıştı.

AKP'Lİ VEKİLDEN İLGİNÇ PAYLAŞIM

AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in Facebook paylaşımı, TRT atamalarıyla ilgili şaibe iddialarını tekrar gündeme getirdi. 

AKP'li Mustafa Yel, TRT sınavını kazanan hemşehrilerinin teşekkür ziyaretine geldiğini duyduğu bir mesaj yayımladı. Yel, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

AKP'li Yel, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "TRT Yayın ve Yapım Elemanı sınavını kazanan hemşerimiz Sn. Caner Öğüt ve arkadaşı Sn. Ercan Bengü teşekkür ziyaretinde bulundular. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
'Ülkücünün çilesi'
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
"Bu Anayasa Erdoğan için değil, her doğan içindir""Bu Anayasa Erdoğan için değil, her doğan içindir"TRT atamalarında torpil mi var?TRT atamalarında torpil mi var?"600 değil 300 vekil yeter""600 değil 300 vekil yeter"Yılmaz: Bayrak olayı Kürt seçmene mesaj!Yılmaz: Bayrak olayı Kürt seçmene mesaj!Destici'den referandum açıklaması!Destici'den referandum açıklaması!Rektörden Oğan ve Özdağ'a hakaret!Rektörden Oğan ve Özdağ'a hakaret!Mansur Yavaş meydanlara iniyor!Mansur Yavaş meydanlara iniyor!CHP'den 5 madde çağrısı!CHP'den 5 madde çağrısı!Leyla Zana'ya 21 yıl hapis istemiLeyla Zana'ya 21 yıl hapis istemiMüsavat Dervişoğlu'ndan çok sert açıklama!Müsavat Dervişoğlu'ndan çok sert açıklama!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti