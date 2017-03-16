TRT Haber oldu size AKP Haber!

Yayın ilkelerinin başında tarafsızlık gelen, vatandaştan toplanan paralarla yayın yapan TRT şu sıralarda nasıl bir rota çiziyor? Önceki gün TRT Haber'i izliyoruz...

Önce Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin genel kurulunda yaptığı konuşması canlı olarak ekrana getirildi. Ardından Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın İnşaat Sanayicileri İşverenleri'nin genel kurulundaki konuşmasını canlı canlı izledik. O biter bitmez Samsun Muhtarlar Buluşması'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arz-ı endam etti ekranlarımızda. Sırada bekleyenler vardı, konuşması mecburen yarıda kesildi, Van'a bağlanıldı. Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkçi'nin "Üreten Türkiye" toplantısında yaptığı konuşmayı capcanlı! dinledik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Edirne'de konuşuyordu. Onun başı kel miydi? Bir süre onu dinledik. Tekrar Van'a döndük, bu kez Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yle müşerref olduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla konuşuyordu. O konuşmayı vermemek hiç olmazdı. Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, uzunca süredir sıranın kendisine gelmesini bekliyordu, Cumhurbaşkanı'nın konuşması biter bitmez ondan eğitim alanındaki başarıları dinledik.

Peki Başbakan? O yok muydu, diyorsunuzdur herhalde. Tabii ki vardı. Ukrayna Başbakanı ile ortak düzenlediği basın toplantısıyla ekrana geldi. Kapatma düğmesine uzanırken bu defa ekranda Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki belirdi... Kapa...

Melih Aşık Milliyet

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Böyle ülke kıskanılmaz mı(!)

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... finans dışı alanda faaliyet gösteren şirketlerin net kârı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 58 azalmış. Kıskanılmaz mı şimdi bu?!

Mesela Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2016 yılında Türkiye genelinde toplam 101 bin 614, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5 bin 834, İstanbul'da 7 bin 989 esnaf ve sanatkâr işletmesinin kapandığını açıkladı. Çatlatmaz mı bu rakam?!

Mesela dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlarda Aralık 2016 itibariyle genç nüfusta işsizliğin yüzde 24'e ulaştığı belirtiliyordu. 4 gencinden biri işsiz olan memleket korku salmaz mı dosta düşmana?!

"Genel işsizlik" de küresel finansal krizin yaşandığı 2010'dan bu yana en yüksek noktaya ulaşmış vaziyette: Yüzde 12.7! Hey maşallah... "Çatıııırt!" diye ortadan çatlatır adamı alimallah!

Enflasyon iki ay içinde çift haneleri gördü canım memleketimde. Kimde var böyle enflasyon, şaşarım be şaşarım?!

Döviz kurlarında manzara malum... Şahsi bir acımı paylaşarak örnekleyeyim. İki yıl önce Londra'nın güzide plak dükkânlarından Sister Ray'de 60 TL bayılarak aldığım plağa bugün 90 TL ödemek durumundayım.

Yani nasıl kıskanmasınlar beni şimdi, di mi ama? Pis şeyler, n'olcak?!

Kanat Atkaya Hürriyet

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Milletin kafası karıştı

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Başbakan'ın Artvin mitingini televizyondan izledim..

Artvin'e şunu yapacağız, bunu yapacağız diye vaat üstüne vaat verdi..

Bakanlarına talimat yağdırdı..

Yaptıklarını anlattı..

Yapacaklarını söyledi..

Sözünün sonunda referandumda evet oyu istedi..

Artvinlilerin kafası karışmıştır herhalde..

Evet oyu verirlerse, Başbakan gidecek..

Vaatleri de onunla beraber!.

Mehmet Tezkan Milliyet

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Suriye şeytan üçgeni

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ABD Senatörü John Mc Cain'in "Türkiye'ye karşı Rusya'yla aynı tarafta olduk" demesi beni hiç şaşırtmadı.

Beni şaşırtan, Rusya'nın zaten halihazırda "ABD ve koalisyon güçleriyle birlikte hareket etmesine" rağmen Türkiye'ye karşı "böyle bir durum yokmuş gibi" davranması.

Benzer bir çelişkili tutumu Barzani'nin göstermesi, Türkiye ile işbirliği varmış gibi bir imajın arkasında başka planlar geliştirmesi.

ABD Senatosu'nda bile Türkiye'ye karşı oynanan ortak oyuna tepki gösteren siyasetçiler varken bizim de bu çelişkili gelişmelere göre davranmamız gerekiyor.

Güngör Mengi Vatan

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Günün sorusu

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Gerçekten merak ediyorum: Avrupa ile tutuştuğunuz bu kavganın, hayır oylarını evet'e dönüştüreceğine inanıyor musunuz? Yani bu kavganın referandumun konusuyla zerre ilgisi olmadığını milletin anlayamayacak, ikisini birbirinden ayıramayacak kadar aptal olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Yani seçmeni, göbeğini kaşıyan adam mı sanıyorsunuz?

Orhan Bursalı Cumhuriyet

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Millet sandıkta cevabı verecek

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Birkaç "Evet" oyu uğruna Türkiye ne hallere düşürüldü! Bakanlarımız sınır dışı edildi, gurbetçilerimiz Hollandalı çam yarmalarından dayak yedi. İşçilerimiz itlere ısırtıldı, yerlerde vahşice sürüklendi... Türkiye'nin itibarı zedelendi ama adamın umurunda değil!

"Oh oh! EVET oyları artıyor" diye neredeyse göbek atacak

Bu kadar duygusuzluk, bu kadar ilkesizlik olur mu?

Kim bu zat? İktidar partisinin adamı! AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık!

Herhalde büyük bir strateji uzmanı olmalı ki, canlı yayında bakın neler döktürdü: "Adamlara (Hollandalı ve Almanlara) hep kızmayalım. Azıcık teşekkür etmeliyiz. Bizim 'EVET' oylarına en az 2 puan katkı yaptılar!"

Yaa? Demek her şey 2 puan için öyle mi?

(...) Türk insanı ülkemizin düşürüldüğü bu hazin duruma gereken cevabı sandıkta verecek!

Rahmi Turan Sözcü