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TRT ve Digitürk'ü basan FETÖ'cüler hakkında iddianame

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TRT ve Digitürk'ü basan FETÖ'cüler hakkında iddianame
FETÖ'nün darbe girişiminde, İstanbul'da TRT Ulus ve Digitürk binaları ile Vodafone Arena Stadı'nı ele geçirmeye çalışılmasıyla ilgili 56'sı tutuklu 94 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, İstanbul'da TRT Ulus ve Digitürk binaları ile Vodafone Arena Stadı'nın ele geçirilmeye çalışılmasıyla ilgili 56'sı tutuklu 94 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan 318 sayfalık iddianamede, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı ile Digitürk binasını ele geçirmeye çalışan 56'sı tutuklu 94 asker yer alıyor.

Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan ve İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, stadı ele geçirilmeye çalışılan Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) ve Digitürk'ün de aralarında bulunduğu 4 müşteki bulunuyor. 

İddianamede, darbe girişimi gecesi, Beşiktaş'taki TRT Ulus ve Digitürk binasının işgali ile Vodafone Arena Stadı ve Ümraniye'deki Casper Plaza iş yerlerine helikopterle darbeci askerlerinin indirilmesi olaylarının yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da yaşanan darbe girişiminin, Harp Akademileri Komutanlığında görevli subaylar, Hava Harp Okulunda görevli subay-astsubay ve öğrenci subaylar ile Hasdal Kışlası olarak bilinen 23. Piyade Tugayı 6. Alay Komutanlığındaki subay-astsubay, erbaş ve erler ile Ümraniye ilçesinden Hava Harp Okulunda görevli subaylar ile helikopterle TRT Ulus ve Digitürk'ün yayınlarını kesmek amaçlı Vodafone Arena'ya indirilen FETÖ/PDY'ye müzahir sivil teknik bilgi işlem personellerince gerçekleştirildiği tespit edilmiştir."

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