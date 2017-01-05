TRT'den belgesel skandalı

TRT, ‘Diyarbakır kültürel mirasının tanıtımı’ projesi adı altında hazırlanan ‘Suların Ateşin ve Taşların İmparatorluğu’ isimli belgeselde, insanlık tarihinin en önemli yapılarından Göbeklitepe’de, Hz. İbrahim’in yıktığı putlar olduğunu ileri sürüldü.

Göbeklitepe'nin en önemli dikilitaşlarından biri olan ve üzerinde tilki betiminin bulunduğu T biçimli dikilitaşın bir put gibi kırılma sahnesi de belgeselde canlandırıldı.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, belgeselde anlatıcı, konuyu şöyle özetliyor:

"Göbeklitepe'de yer alan heykellerin Hz. İbrahim'in babası Aser'in yapmadığını kim bize söyleyebilir? Ya da Hz. İbrahim'in kırdığı putların yer aldığı tapınağın Göbeklitepe olmadığını ileri sürebilir miyiz?" 'BELGESELDE BİLGİ HATALARI VAR' Göbeklitepe'nin put merkezi gibi gösterilmesi tepkilere neden oldu. Belgeselde bilgi hatalarının bulunduğunu söyleyen arkeolog ve yayıncı Nezih Başgelen, bunun bir hedef gösterme olduğunu söyledi: "Bilimsel yöntemlerle alınan sonuçlar çerçevesinde Göbeklitepe günümüzden 11 bin 800-8 bin 600 yılları arasına tarihlenmekter. Bu konuda dini referansların öngörülen tarihleri ile bilimsel araştırmaların kanıtladığı tarihler arasında 7-8 bin yıllık bir fark açıkça görülmektedir. Bu açıdan Göbeklitepe'nin Hz. İbrahim zamanı ile ilgili bir yerleşim yeri olarak ele alınması pek çok sakıncayı beraberinde getirdiği gibi belgeselde dilikitaşların put olarak canlandırılması ve kırılması tehlikeli bir hedef göstermedir."