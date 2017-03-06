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TRT'den Kurtlar Vadisi açıklaması

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TRT'den Kurtlar Vadisi açıklaması
Kurtlar Vadisinin TRT'de yayınlanacağı iddiaları sorulan TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, "Haber doğru değil. Görüşmemiz bile olmadı" dedi.

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü köşesinde Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonda TRT'de olacağı iddiasını masaya yatırdı.

İddiayı TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren’e soran Eyüboğlu, "İbrahim Eren’in yanıtı kısa ve netti: Haber doğru değil. Görüşmemiz bile olmadı" diye yazdı.

İşte Eyüboğlu'nun yazısının o bölümü:

2007 yılında Show TV’de başlayan, star TV, TNT, ATV (iki kez) ve son olarak 2016’da Kanal D’de yayınlanan “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinin akıbeti ne?

Malum 10 yıldır ekranlarda olan ve iyi reytingli dizi, yüksek maliyeti nedeniyle bu sezon kendine kanal bulamadı.

Kısa bir süre önce Pana Film ile TRT arasında görüşmelerin yapıldığı, tarafların prensipte anlaştığı şeklinde bir haber çıktı.

“Kurtlar Vadisi Pusu”, Kanal D’de son sezonunda reyting kaybına uğrasa da, fanatik kitlesi olan bir dizi.

O nedenle dizi hakkında çıkan her iddia ya da haberi internet siteleri anında alıp kullanır.

Bu kez de öyle oldu.

“Kurtlar Vadisi Pusu dizisi seneye TRT’de” iddiası haberi bir hayli yankı uyandırdı.

Sizlerden gelen “Bu haber doğru mu?”  mesajları üzerine ben de aynı soruyu TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren’e sordum. Eren’in yanıtı kısa ve netti:

“Haber doğru değil. Görüşmemiz bile olmadı.”

Eylül 2017’ye daha çok var. O zamana kadar ne olur bilemem, ama durum şimdilik böyle…

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