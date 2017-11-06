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TRT’nin acı kaybı: Ünlü sunucu vefat etti

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TRT’nin acı kaybı: Ünlü sunucu vefat etti
Ses sanatçısı Onur Akay, TRT'nin sevilen program yapımcısı ve sunucusu Derya Kaya’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

TRT radyo ve televizyonlarında uzun yıllardır program yapımcılığı ve sunuculuğu yapan ünlü spiker Derya Kaya vefat etti. Kaya’nın vefat ettiğini ünlü sanatçı Onur Akay Instagram adresinden duyurdu.

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Derya Kaya, ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazından sonra, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Cimşit mezarlığında toprağa verilecek.

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