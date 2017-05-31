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TRT'nin başına 3 isimden biri geçecek

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TRT'nin başına 3 isimden biri geçecek
RTÜK, TRT Genel Müdürlüğü için Başbakanlık'a 3 isim iletti.

RTÜK, TRT Genel Müdürlüğü için TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Yrd. Doç. Dr.  Süleyman Ergüner ve Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı'nın isimlerini Başbakanlığa bildirdi. 

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