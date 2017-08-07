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TRT'nin bilim yarışmasını 'Alzheimmer Çipi'ni geride bırakan 'organik hoşaf' kazandı

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TRT'nin bilim yarışmasını 'Alzheimmer Çipi'ni geride bırakan 'organik hoşaf' kazandı
TRT Haber'de yayınlanan "Bir fikrin var mı?" isimli bilim yarışmasını, finalde "Alzheimmer çipi"ni geride bırakan 'organik hoşaf' kazandı. Jürinin verdiği karar sosyal medyada alay konusu oldu.

TRT Haber ekranlarında yayınlanan ve Vatan Şaşmaz'ın sunduğu "Bir fikrin mi var?" adlı proje yarışmasında, Kübra Ağca isimli üniversite öğrencisinin organik hoşaf projesi; batmayan gözlük, portatif fizik tedavi cihazı gibi projeleri geride bırakarak finale yükselmişti.

Finalde 'Alzheimmer hastaları için akıllı çip' projesi ile yarışan organik hoşaf, akıllı çipi de geride bırakarak yarışmanın galibi oldu.

Jürinin verdiği karar sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte o tepkilerden bazıları:

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