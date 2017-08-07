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TRT'nin bilim yarışmasını 'Alzheimmer Çipi'ni geride bırakan 'organik hoşaf' kazandı
TRT'nin bilim yarışmasını 'Alzheimmer Çipi'ni geride bırakan 'organik hoşaf' kazandı
TRT Haber'de yayınlanan "Bir fikrin var mı?" isimli bilim yarışmasını, finalde "Alzheimmer çipi"ni geride bırakan 'organik hoşaf' kazandı. Jürinin verdiği karar sosyal medyada alay konusu oldu.
07 Ağustos 2017 Pazartesi 20:10
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