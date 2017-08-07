TRT'nin bilim yarışmasını 'Alzheimmer Çipi'ni geride bırakan 'organik hoşaf' kazandı

TRT Haber'de yayınlanan "Bir fikrin var mı?" isimli bilim yarışmasını, finalde "Alzheimmer çipi"ni geride bırakan 'organik hoşaf' kazandı. Jürinin verdiği karar sosyal medyada alay konusu oldu.