TRT'ye flaş talimat: "Evet mitinglerine katılmak zorunlu"

TRT'den Antalya'daki personeline, 'evet' mitingine 'zorunlu katılma' talimatı verildi.

TRT Antalya Bölge Müdürlüğünden, müdürlükte görevli tüm personele gönderilen e-mailde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Mart’ta Antalya Kepez’de katılıp, konuşma yapacağı açılış törenine katılmanın “zorunlu olduğu” bildirildi.

E-mailde şöyle denildi;

“Personele duyuru; 25 Mart 2017 Cumartesi günü saat 13.30’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Kepez Arena’da toplu açılış töreni düzenlenecektir. Görevli ve izinli personelin dışında katılımın zorunlu olduğu açılış için Eski TRT A binası önünden saat 12.30’dan itibaren servisler kaldırılacaktır. Gereğini rica ederim”