Trump açıkladı: ABD anlaşmadan çekiliyor

ABD Başkanı Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceklerini açıkladı. Trump, "İklim Anlaşması, ABD'nin çıkarlarına zarar veriyor. İklim konusunda daha adil bir anlaşma yapacağız" ifadesini kullandı.

Dünya ABD Başkanı Trump'ın verdiği kararı konuşuyor.

Önce haber ajansları duyurdu, ardından Başkan Trump Beyaz Saray'da basının karşısına çıkarak açıklamayı yaptı.

ABD'yi 190'ı aşkın ülkenin imzaladığı Paris Anlaşması'ndan çekeceğini duyurdu.

"Anlaşma iklim değişikliğiyle mücadeleyi değil, diğer ülkelere ABD'ye karşı ekonomik avantaj kazandırmayı amaçlıyor" diyen Trump, "ABD, ülkemi ve Amerikan vatandaşlarını korumaya yönelik ulvi görevimimi yerine getirebilmem için Paris İklim Anlaşması'ndan çekilecek. Onun yerine Amerikalı şirketlere, çalışanlara ve vergi mükelleflerine daha adil şartlar sunan bir Paris Anlaşmasının ya da tamamen yeni bir sözleşmenin müzakerelerine başlayacağız" dedi.

Donald Trump,kendisinden önceki Başkan Barack Obama'nın Paris Anlaşması çerçevesinde verdiği taahhütün ABD ekonomisini baltalayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal Ekonomik Araştırma Derneği'nin araştırmasına göre, önceki yönetim tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmesi 2040 itibariyle kağıt üretimini yüzde 12, çimento üretimini yüzde 23, demir ve çelik üretimini yüzde 38, doğalgaz üretimini yüzde 31 ve kömür üretimini yüzde 86 azaltacak. Bunun ekonomiye kaybedilen üretim açısından maliyeti 2040 itibariyle yaklaşık 3 trilyon dolar ve 6,5 milyon endüstriyel istihdam olacak."

Anlaşmanın Çin ve Hindistan gibi ülkelere daha gevşek koşullar sunduğunu öne süren Trump, Paris Anlaşması 'nın en çok ABD'ye olmak üzere aşırı adaletsiz olduğunu iddia etti.

Trump, anlaşmadan çekilmenin Amerikalıları rahatlatacağını belirterek, "ABD bugün itibariyle hiçbir bağlayıcılığı olmayan Paris Anlaşması çerçevesindeki tüm uygulamaları sonlandıracak. Anlaşmanın getirdiği devasa ekonomik ve finansal yüklerden kurtulacak" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 12 Aralık 2015'te yapılan 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21), üzerinde anlaşma sağlanan metin konferansa katılan ülkelerin delegeleri tarafından onaylanmıştı. Anlaşma, 22 Nisan 2016'da BM Genel Merkezi'nde ABD, Çin ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 190'dan fazla ülke tarafından imzalanmıştı.

ABD, Nikaragua ve Suriye'den sonra anlaşmadan çekilen 3. ülke oldu.

Aralık 2015'te Paris'te yapılan 21. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21) onaylanan Paris Anlaşması, Nisan 2016'da 190'dan fazla ülke tarafından imzalanmıştı.

Trump'ın selefi Barack Obama'nın en büyük destekçisi olduğu ve müzakerelerine liderlik ettiği anlaşmanın ana hedefi, küresel ortalama sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna kadar 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılması olarak belirlenmişti.

Ülkelerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olması, sera gazı emisyonunu azaltan çevreci ve sürdürülebilir girişimlerin desteklenmesi gibi maddelerin öne çıktığı anlaşma, gelişmekte olan ülkelerin temiz enerjiye geçiş süreçlerinde maddi olarak desteklenmelerini öngörüyor.