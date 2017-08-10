Trump: Açıklamalarım sanırım yeterince sert değildi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yle ilgili açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile ilgili sert açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Trump, çeşitli tepkilerle karşılanan 'Görülmemiş gazapla karşılaşacaklar' açıklamasının 'yeterince sert olmadığı' yorumunda bulundu.

NE DEMİŞTİ?

Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini artırması halinde dünyanın daha önce hiç görmediği bir ateş ve öfkeyle karşılık göreceğini söylemişti.

New Jersey'deki golf kulübünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Kuzey Kore'nin ABD'yi tehdit eder tutumunun devamı halinde Kim Jong-Un'un genç yönetiminin en büyük dış politika meydan okumasıyla karşıya kalacağına vurgu yaptı.