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Trump, Amerika'ya "gelme" demiş!

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Trump, Amerika'ya "gelme" demiş!
ABD Başkanı Trump ile ilk fırsatta görüşmek istediğini birçok defa açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'dan beklediği daveti alamadığını, görüşmenin referandum sonrasına kaldığı izlenimi edindiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum öncesinde ABD’den beklediği daveti alamadığını söyledi. Erdoğan, ABD’nin seçimlere 60 gün kala o ülkenin siyasetçileriyle özel görüşme yapmama teamülleri olduğunu aktardı.

Rusya'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1 saat 15 dakika görüşen ve "Üst Düzey İşbirliği Konseyi" toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'a sorulan sorulardan biri de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme olup olmayacağıydı. Yeni ABD Başkanı Donald Trump ile ilk fırsatta görüşmek istediğini birçok defa açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referandum öncesinde Washington’dan beklediği daveti alamadığını belirtti.

 

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