Trump: "Beyaz Saray gerçek bir çöplük"

ABD Başkanı Donald Trump sahibi olduğu New Jersey'deki bir golf kulübünde, kulüp üyeleri ile yaptığı bir sohbette "Beyaz Saray gerçek bir çöplük" ifadelerini kullandı.

Sports Illustrated dergisi de Trump'ın golf sevgisi hakkındaki makaleye yer verdi.

'SİZ, BENİM GERÇEK GRUBUMSUNUZ'

Golf.com'un aktardığına göre Trump, sahibi olduğu New Jersey'nin Bedminster bölgesindeki 'Trump National Golf Club' da diğer üyelerle yaptığı bir sohbette neden sıklıkla kulübe geldiğini anlatırken "Beyaz Saray gerçek bir çöplük" ifadelerini kullandı.

Makalede Trump'ın kasımda kulüpteki bir kokteylde yaptığı konuşmada da "Burası benim gerçek grubum. Sizler özel insanlarsınız. Hepinizi biliyorum. Hemen hemen tamamınızı tanıyor ve seviyorum" dediği hatırlatıldı.

Trump nerdeyse tüm hafta sonlarını Beyaz Saray dışında, Bedminster'daki kulübü dahil sahibi olduğu işletmelerde geçirmeyi tercih ediyor.

NBC: TRUMP 194 GÜNÜN 43'ÜNÜ GOLF KULÜPLERİNDE GEÇİRDİ

NBC'ye göre Trump yönetimde olduğu 194 günün sadece 58'ini Beyaz Saray'da geçirdi. 43 gününü ise golf kulüplerinde harcadı.

Trump, Bedminster'daki kulübe Başkan olduğu sürede 4 defa gitti.

Daha önce Gizli Servis'in Başkan'ın Beyaz Saray ve hafta sonu geçirdiği yerler arasındaki ulaşımını güvenli hale getirmesi için harcanan paralar tartışma konusu olmuştu.

Dünyanın en pahalı ikinci evi olarak görülen ve ABD Başkanları'nın ikametgahı olan Beyaz Saray'ın 320 milyon dolardan daha fazla bir değere sahip olduğu biliniyor.

1792 yılında yapımına başlanıp, 1800 yılında yapımı tamamlanan 132 odalı Beyaz Saray 72.843.4 metre kare büyüklüğe sahip.