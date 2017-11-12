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Trump: "Çin çok iyi bir arabulucu ve hakem"

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Trump: "Çin çok iyi bir arabulucu ve hakem"
ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore ile ilgili Çin’in çok yardımcı olmak istediğini umuyorum. Çin çok iyi bir arabulucu ve hakem. Rusya’nın da muazzam yardımları olacağını ümit ediyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang tarafından başkent Hanoi'deki Başkanlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. 

Trump, Da Nang kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nin ardından, Vietnam’ın üst düzey yetkilileriyle temaslarda bulunmak üzere başkent Hanoi’ye geldi.

Burada Devlet Başkanı Quang tarafından resmi törenle karşılanan Trump ikili görüşmeler öncesinde Kuzey Kore ve Vietnam’a yapılacak yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, “Kuzey Kore ile ilgili Çin’in çok yardımcı olmak istediğini umuyorum. Çin çok iyi bir arabulucu ve hakem. Rusya’nın da muazzam yardımları olacağını ümit ediyorum." dedi.

VİETNAM'A MİLYARLARCA DOLAR YATIRIM

Trump, ayrıca Vietnam’a milyarlarca dolar yatırım yapılacağını da belirtti.

Başkanlık Sarayı’ndaki görüşmenin ardından ABD Başkanı Trump, Kominist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, Vietnam'ın fiili Hükümet Başkanı ve Başbakan Nguyen Xuan Phuc ile toplantıda bir araya gelecek.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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