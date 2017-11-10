Trump, Çin'de 250 milyar dolarlık anlaşma yaptı

ABD Başkanı Trump, Çin’de 250 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı. Trump, anlaşmayla yeni bir dünya rekorunun kırıldığını açıkladı.

ABD ile Çin arasında, 250 milyar dolarlık ticaret ve yatırım anlaşması imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti çerçevesinde iki ülke şirketleri arasında imzalanan anlaşmalarla yeni bir dünya rekorunun kırıldığını açıkladı. Anlaşmaların çoğunlukla enerji sektöründe gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

13 GÜNLÜK ASYA TURUNUN 3. DURAĞI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre ABD Başkanı Trump, 13 günlük Asya turunun Japonya ve Güney Kore'nin ardından üçüncü durağı olan Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Trump, imza töreninden önce Şi ile yaptığı görüşmede, Çin ile ABD arasındaki ticaret dengesizliğine dikkati çekti. İki ülke arasındaki ticaret dengesizliği nedeniyle Pekin yönetimini suçlamadığını belirten Trump, şunları anlattı:

"Önceki ABD hükümetleri iki ülke ekonomik ilişkilerinin kontrolden çıkmasına neden oldu. Bu dengesizliği düzeltmemiz lazım çünkü bu iş artık yürümüyor. Amerikan şirketleri ve Amerikalı çalışanlar, bundan zarar görüyor. Bunun böyle sürdürülmesi mümkün değil. Ben ABD-Çin ticari dengesizliğini düzelterek her iki tarafın da menfaatine yönelik çalışacağım."

300 UÇAK SİPARİŞİ

Trump'a Çin gezisinde 20 ABD şirketinin temsilcisi eşlik etmişti. Trump, Asya gezisi kapsamında Çin temaslarına başlarken ABD'li şirket Boeing de Çin'den 37 milyar dolarlık 300 uçak siparişi aldı.

Çin Ticaret Bakanı Cong Şan da, imzalanan anlaşmaların, liderlerin ikili ekonomik ve ticari ilişkilere verdiği önemin simgesi olduğunu söyledi. Cong, "Kazan-kazan prensibiyle karşılıklı güven ve işbirliği hem Çin hem de ABD için tek doğru seçenek" dedi.