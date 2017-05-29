Trump, damadına böyle sahip çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile bağlantılarıyla gündemde olan ve FBI'ın incelemeye aldığı damadı ve danışmanı Jared Kushner'in "çok iyi iş çıkardığını" söyleyerek destek verdi.

Trump, New York Times'ta yer alan açıklamasında "Kushner ülke için çok iyi işler yapıyor. Ona güvenim tam. Herkes ona saygı duyuyor ve ülkemize milyarlarca dolar kazandıracak programlar üzerine çalışıyor" dedi.

Ancak Trump, Suudia Arabistan ve İsrail'i de kapsayan 9 günlük yurt dışı ziyareti ardından yaptığı açıklamalarda, Kushner'e yönelik iddialara değinmedi.

Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Kushner'in Rus yetkililerle gizlice haberleşmesi için geri planda bir iletişim kanalı oluşturmak istediği iddia ediliyor. ABD basını iddiaları Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak'ın Moskova'daki üstleriyle yaptığı ve Amerikan istihbarat yetkililerince gizlice dinlenen haberleşmeye dayandırıyor.

İddialar Cuma günü ortaya atıldı. Musevi inancına göre Cumartesi günleri (Şabat) elektronik alet kullanmayan Kushner ise iddialara yanıt vermedi.

Geçen hafta da Kushner'in, Rusya'nın 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını araştıran soruşturma kapsamında, FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tarafından incelendiği ortaya çıkmıştı. ABD basını, soruşturmayı yürüten müfettişlerin Kushner'in "önemli bilgilere sahip olabileceğini" düşündüğünü ancak bunun Kushner'in şüpheli olduğu anlamına gelmediğini yazmıştı.

Soruşturma Kushner'in geçen yıl Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ve Rus banker Sergei Gorkov'la yaptığı görüşmelere odaklanıyor.

Rusya seçime müdahale iddialarını reddederken, Trump ise iddiaları "yalan haber" olarak niteliyor.