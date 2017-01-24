Trump, darbeci Sisi ile görüştü

Donald Trump ile Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah el Sisi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Böylece Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ardından ikinci görüşmesini Sisi’yle yapmış oldu.

İngiliz Reuters haber ajansının aktardığına göre; Trump ile Sisi, terörle ve aşırılıklarla mücadeleyi geliştirmenin yollarını masaya yatırdı.

Sisi’nin Sözcüsü Alaa Yusuf tarafından yapılan açıklamaya göre; Trump, telefonda Sisi’ye “Mısır’ın terörle mücadelede yaptıklarını takdir ettiğini” belirterek, Washington Yönetimi’nin Mısır’a destek verme noktasındaki kararlığına dikkat çekti.

Görüşmede Trump, Sisi’nin Washington’a ziyaretini beklediğini ve bunun için diplomatik kanallarda hazırlıkların yürütüldüğünü ifade etti.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise günlük olağan basın bilgilendirme toplantısında, Trump ile Sisi’nin ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştüğünü söyledi.

Spicer, Trump’ın ABD tarafından terörle mücadelede Mısır’a verilen askeri desteğin süreceğini vurguladığını sözlerine ekledi.

Trump görüşmede ayrıca, Mısır’ın ekonomik zorluklarla mücadelesini takdir ettiğini ifade etti ve ABD’nin Mısır’ın ekonomik reformlarına desteği konusunu masaya yatırmayı teklif etti.