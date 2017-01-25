Trump dediğini yapıyor!

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasına temel yaptığı vaatler için kolları sıvadı. Trump'ın Meksika sınırına duvar örmek için ilk adımı bugün atacağı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasına temel yaptığı vaatler için kolları sıvadı. Trump'ın Meksika sınırına duvar örmek için ilk adımı bugün atacağı belirtiliyor.

Beyaz Saray da Amerikan yayın kuruluşu CNN’e, Trump’ın “Meksika sınırına duvar örülmesiyle ilgili federal kaynakların yönlendirilmesi” talimatını içeren bir kararname çıkaracağını doğruladı.

Gizlilik kaydıyla konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın ayrıca ABD’ye bu yıl içinde yerleşmesi planlanan göçmen sayısını ise 110 binden 50 bine düşürmeyi planladığını da ifade etti.

Kararnamenin tam ayrıntıları henüz bilinmiyor, ancak Trump Yönetimi, Bush döneminde çıkarılan ve “Amerikan halkının korunması için sınırların daha güvenli hale getirilmesini” öngören yasayla duvarı hayata geçirebileceğini düşünüyor.

Trump seçim kampanyasını göç politikaları üzerine inşa etmiş; ABD-Meksika sınırına ‘çok büyük bir duvar’ örmeyi ve Müslümanların ülkeye girişini engellemeyi vaat etmişti.

Fakat zaman geçtikçe, Trump’ın göç konusundaki retoriği değişmeye başlamış ve kısmen yumuşamıştı.

7 ÜLKE VATANDAŞLARININ ABD’YE GİRİŞİ…

İngiliz Reuters haber ajansı ise Trump’ın Çarşamba gününden itibaren çıkaracağı kararnamelerle ilgili bir haber yayınladı. Haberde Trump’ın, ABD’ye göçmen girişlerini sınırlayan ve sınır denetimlerini artıran bir dizi idari kararnameye imza atacağını duyurdu.

Reuters’ın konuyla ilgili bilgi sahibi olan Kongre danışmanları ve göç uzmanlarına dayandırdığı habere göre; bu kararnameler arasında mültecilerin kabulünün geçici olarak durdurulması ve yedi Ortadoğu ve Afrika ülkesinin vatandaşlarına verilen vizelerin geçerliliğinin askıya alınması da yer alıyor.

Haberde Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarına verilen vizelerin askıya alınacağı belirtildi.