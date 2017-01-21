Trump döneminde gaflar öne çıkacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Donald Trump'ın ABD Başkanlığı döneminde belirsizliklerin ve gafların öne çıkacağını belirterek, "Temkinli olunması gerekir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Trump'ı çok zor bir dönem beklediğini, ABD'deki bürokrasinin Trump'ı henüz kabul etmediğini, seçilmesine rağmen ana medyanın da tam içine sindiremediğini ifade eden Yılmaz, New York Times'ın dünkü sayısında yer alan 6 makalede Trump'a ilişkin negatif yorumların bulunduğunu belirtti.

Yılmaz, Trump'ın konuşmasına bakıldığında önceliğin ABD olduğuna işaret ederek, "Trump döneminde iki şey öne çıkacak. Bunlardan biri, belirsizlik, öngörülemezlik, ikincisi ise gaflar." diye konuştu.

CHP'li Yılmaz, "Kendi CIA'sına, kendi devletinin bürokrasisine henüz daha güvenebilmiş değil. Halen CIA'dan güvenlikle ilgili raporlar alıyor mu ondan emin değiliz." ifadesini kullandı.

Bir geçiş sürecinin yaşanacağını, ABD içinde Trump'ın başarısızlığını isteyenlerin çok olacağını vurgulayan Yılmaz, bunun,Trump üzerinde bir stres yaratabileceğini kaydetti.

"Trump'ın kendisi zaten AB'ye çok şüpheci bakıyor"

CHP'li Yılmaz, Trump'ın, radikal dinci terör gruplara karşı mücadele edeceğini açıklamasının, ister istemez Türkiye ile de ilgili boyutunun da bulunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgedeki, Ortadoğu'da bizim de mücadele ettiğimiz IŞİD, El Nusra, PKK ve diğer terör gruplarıyla ilgili stratejisinin, geldiği gün söylediği, vadettiği gibi olup olmadığını göreceğiz. Üzerinde bazı gölgeler var. Rusya ile ilişkileri niye düzeltmek istiyor? Acaba bunu kendisi dışında bir gruba kabul ettirebilecek? Çin ile ilişkileri ne kadar bozulabilir, İran nükleer programını rafa kaldırabilir mi, İsrail-Filistin konusuda nasıl tavır takınacağı, bizimle ilgili olarak özellikle Kıbrıs, Suriye, Irak konularında, ayrıca Ermeni iddialarıyla ilgili nasıl politika takip edeceği bizi yakından ilgilendiriyor."

"Trump'ın kendisi zaten AB'ye çok şüpheci bakıyor. Böyle birinin Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyeceğini beklemek hayalcilik olur. " diyen Yılmaz, şu görüşlerini paylaştı:

"Kendisi korumacı olan birinin entegrasyonist bir yaklaşıma onay vereceğini beklemek de hayalcilik olur. Dolayısıyla bu dönemi biraz belirsizliklerin ön plana çıktığı bir dönem olarak görmek gerekiyor. Özellikle Suriye konusunda yaklaşımı önemli. Trump eğer Suriye'de Cenevre sürecini işletirse büyük bir kazanım olur kendisi için. Uluslararası toplumda önemli bir yer edinebilir. Burada edineceği başarı ABD'deki şüphecileri, kuşkucuları, kendisine karşı olan tarafların tutumunu da zayıflatabilir. İsrail-Filis konusunda nasıl siyaset takınacağı belli değil. Değişik bir dönem olacak. Bu dönemde olabildiğince temkinli, rasyonel davranmak lazım. 'Obama gitti, her şey kötüydü, Trump geldi her şey iyi' veya 'Obama çok iyiydi, Trump çok kötü' demek yanlış olur. Bir süper güçle karşı karşıyayız. Onda bir yönetim değişikliği oluyor. İster istemez o siyasette de bazı değişiklikler, nüanslar ortaya çıkaracaktır. ABD'de devlet bürokrasisi, onun pratikleri var. Bu bürokrasi, Trump'ı biraz kendi çizgisine çekmeye çalışacaktır. Trump da ne kadar ondan uzak kalacak ayrı bir soru. Türkiye'nin hassas dönemde, geçiş döneminde temkinli olması gerekir. Daha Trump'ın kartları nasıl uygulayacağını şu anda tam bilmiyoruz. Sürprizlerle, belki gaflarla, iniş çıkışlarla bir dönem olabilir."