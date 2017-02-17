Bugünkü YENİÇAĞ »

Trump: En az ırkçı olan insan benim

»
Trump: En az ırkçı olan insan benim
ABD Başkanı Donald Trump, 'ırkçılık' hakkında sorulan soruya, "Ben görüp görebileceğiniz en az ırkçı insanım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısı, tam 77 dakika sürdü. Toplantının büyük bir bölümünü gazetecilerin ‘Rusya’, ‘Irkçılık’ gibi konular üzerine sorular ardından Trump ile karşılıklı konuşmaları oluşturdu. Trump, ‘ırkçı saldırılar’ ile ilgili soru soran gazeteciye “Hayatında görebileceğin en az ırkçı insanım ben” dedi.

Medya hakkında ‘dürüstlükten çok şey kaybettiğini’ söyleyen Trump, “Medyadaki yalancılığın seviyesi kontrol edilemez bir hale geldi. Televizyonu, gazeteleri açıyorum ve gördüğüm tek bir şey var: kaos” dedi.



 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Trump: En az ırkçı olan insan benimTrump: En az ırkçı olan insan benimABD'nin NATO baskısına karşıyız!ABD'nin NATO baskısına karşıyız!Merkel o soruşturmda ifade verdiMerkel o soruşturmda ifade verdiTSK'dan El Bab açıklamasıTSK'dan El Bab açıklamasıPakistan'da türbeye saldırı: 72 ölüPakistan'da türbeye saldırı: 72 ölüBeşar Caferi: Türkiye, Suriye'den askerini çeksinBeşar Caferi: Türkiye, Suriye'den askerini çeksinBağdat'ta patlama: 55 kişi hayatını kaybettiBağdat'ta patlama: 55 kişi hayatını kaybettiMars'a kurulacak şehrin tarihi verdilerMars'a kurulacak şehrin tarihi verdilerTürbede patlama: 25 ölüTürbede patlama: 25 ölüPutin: Bizi çatışmanın içine çekmeye çalışıyorlar!Putin: Bizi çatışmanın içine çekmeye çalışıyorlar!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti