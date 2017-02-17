Trump: En az ırkçı olan insan benim

ABD Başkanı Donald Trump, 'ırkçılık' hakkında sorulan soruya, "Ben görüp görebileceğiniz en az ırkçı insanım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısı, tam 77 dakika sürdü. Toplantının büyük bir bölümünü gazetecilerin ‘Rusya’, ‘Irkçılık’ gibi konular üzerine sorular ardından Trump ile karşılıklı konuşmaları oluşturdu. Trump, ‘ırkçı saldırılar’ ile ilgili soru soran gazeteciye “Hayatında görebileceğin en az ırkçı insanım ben” dedi.

Medya hakkında ‘dürüstlükten çok şey kaybettiğini’ söyleyen Trump, “Medyadaki yalancılığın seviyesi kontrol edilemez bir hale geldi. Televizyonu, gazeteleri açıyorum ve gördüğüm tek bir şey var: kaos” dedi.







