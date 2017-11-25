Trump-Erdoğan görüşmesinde flaş ayrıntı

ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arayarak yaptığı görüşmede "ABD'den askeri ekipman alımı" hakkında da görüşüldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün gerçekleşen görüşmenin gündeminde Ortadoğu meselesi ve YPG/PKK'ya verilen silahlar yer aldı.

Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise görüşmede bir başka konunun daha ele alındığı belirtildi. O da ABD'den askeri ekipmanların alımı. Açıklamada, Erdoğan'ın pek çok defa YPG'ye verilen silahları hatırlatarak Türkiye'ye satılmamasını sert bir şekilde eleştirdiği konuya ilişkin, "Liderler aynı zamanda, ABD'den askeri ekipman alımını da görüşmüşlerdir" denildi.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"ABD Başkanı Donald Trump bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon konuşması gerçekleştirmiştir. Görüşmede Başkan Trump, başta terörün her çeşidiyle mücadele ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi olmak üzere, ABD ile Türkiye arsındaki strateij ortaklığı bir kez daha teyit etmiştir.

Suriye konusunda iki lider, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının uygulanması ve bu ülkedeki iç savaşın barışçıl yollarla çözümü için BM liderliğindeki Cenevre sürecinin desteklenmesinin önemini konuşmuşlardır.Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani krize son verilmesi, yerlerinden edilen Suriyelilerin evlerine dönmesine izin verilmesi ve kötü niyetli müdahalelerden, teröristlerin barındığı bölgelerden arınmış, birleşik bir Suriyenin istikrarını temin edilmesi ihtiyacının altını çizmiştir. Daha önceki politikamızla da tutarlı bir şekilde Başkan Trump, Cumhurbaşanı Erdoğanı Suriyede sahalardaki ortaklara verilen askeri yardımla ilgili bekleyen düzenlemelerin yanı sıra, şimdi Rakkadaki savaşın tamamlandığı, IŞİDin bir daha geri dönmeyeceğini temin edecek şekilde istikrar aşamasına doğru ilerlendiği konularında bilgilendirmiştir.

Liderler aynı zamanda, ABD'den askeri ekipman alımını da görüşmüşlerdir."

TÜRKİYE ABD'DEN HANGİ ASKERİ EKİPMANLARI İSTİYOR?

Hassas güdümlü füzeler ve mercek sistemleri ile TSK'nın kullandığı bazı tipteki tank mermileri, zırhlı personel taşıyıcıları ve makineli tüfek mermileri alma talebinin yanı sıra, İHA ve SİHA'larla ilgili talepleri vardı. ABD Kongresi'nden onay çıkmayınca Türkiye kendi İHA ve SİHA'larını geliştirerek kullanmaya başladı. Ancak İHA ve SİHA'larda kullanılan hassas kamera ve mercek sistemlerinin gelişkin tipleri ABD ile Kanada tarafından üretiliyor. İhtiyaç duyulan bu sistemler hedefi bütün açıklığıyla ortaya koyuyor ve en gelişkin tipleri ABD ile Kanada tarafından üretiliyor.

Türkiye, TSK'nın genel maksat helikopteri ihtiyacı için ABD'li Sikorsky firması ile Nisan 2011'de görüşmelere başladı ve Şubat 2014'te 109 helikopter alımı için sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre, aynı sayıda helikopter Türkiye'de de üretilecek ve satılacaktı. ABD Kongresi, uzun süre bu satışa izin vermedi. 2020'de teslimatının yapılması planlanan helikopterle ilgili görüşmeler sürerken, Türkiye, ATAK Helikopteri projesini tamamladı ve 2014'te hizmete soktu. Halen Sikorsky'den yedek parça alımı yapılıyor.

Türkiye'nin Perry sınıfı fırkateyn talebi söz konusuydu. Ancak Türkiye'nin bu talebi "acil kalemler" arasında sayılmıyor. Türkiye için en önemli başlık, hassas güdümlü füzeler, akıllı mühimmatlar. F-16 ve F-4 uçaklarında kullanılabilen bu mühimmattan özellikle El Bab'da yoğun olarak yararlanıldı. İHA'nın lazerle işaretlediği noktayı tam isabetle vuran bu mühimmat, son dönem Suriye ve Irak'taki operasyonlarda yoğun olarak kullanılınca stoklarda azalma yaşandı.