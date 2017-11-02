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Trump, FED Başkan adayını açıkladı

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Trump, FED Başkan adayını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanlığı için Fed Guvernörü Jerome Powell'ı aday gösterdi.

Finans piyasalarını uzun zamandır meşgul eden soru nihayet yanıtını buldu. ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanlığı için Fed Guvernörü Jerome Powell’ı aday gösterdi.

Trump, Powell’ın “akıllı vegüçlü bir lider olduğunu” söyledi. Powell, 2012 yılında Barack Obama tarafından atanmıştı

100 yıllık Fed tarihinin ilk kadını Başkanı olan Janet Yellen’ın görev süresi Şubat ayında dolacak.

40 YIL SONRA BİR İLK

Böylelikle Trump son 40 yıldır ilk kez bir Fed Başkanını ikinci kez aday göstermemiş oldu. Powell’ın Fed’in direksiyonuna geçebilmek için Senato’nun da onayını alması gerekiyor.

DOLARIN İLK TEPKİSİ

Bloomberg’in haberine göre başkan Trump, Fed Başkanlığı için Powell’ı aday göstereceğini açıkladı. Karar öncesinde dolar, G-10 paraları karşısında hafif ekside seyrediyordu.

Doların 10 önemli piyasa parası karşısındaki değerini takip eden Bloomberg Dolar Spot Endeksi, kararın ardından fazla değişmeyerek yüzde 0.13 ekside 1,180.38 puan oldu. Euro/Dolar paritesi yüzde 0.30 artıda 1.1654 seviyesinden işlem görürken dolar/yen paritesi ise 114.09 seviyesinde yatay seyretti.

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