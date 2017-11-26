Trump, FETÖ lideri Gülen'in iadesi için ne yanıt verdi?

ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesi nedeniyle partisinin MKYK toplantısına iki saat geç gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesini bir kez daha istediğini, Trump’ın da “Konuyu yeniden incelettiğini” söylediğini aktardı.

TRUMP GÖRÜŞMESİ

Erdoğan’ın Trump’la görüşmesi boyunca toplantıya Başbakan Binali Yıldırım başkanlık etti. Erdoğan salona geldikten sonra Trump görüşmesi hakkında kısa bir bilgi verdi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre

Erdoğan, görüşmenin son derece verimli geçtiğini, sadece ikili ilişkileri değil, bölgedeki gelişmeleri de ayrıntısıyla değerlendiklerini anlattı. Erdoğan, ABD Başkanından, Gülen’in iadesini bir kez daha istediğini, Trump’un da “Konuyu yeniden incelettiğini” söylediğini aktardı. Erdoğan, görüşmede, Zarrab konusunun geçip geçmediğiyle ilgili bilgi paylaşmadı.

GENÇLERE GİDİN

Erdoğan, daha sonra katıldığı il kongreleri hakkında değerlendirme yaptı. Erdoğan, bu toplantılarda gençlerin ilgisini gördüğünü belirterek, “Kamuoyunda gençlerin bizden uzaklaştığı gibi yanlış bir algı var. Bu algıyı yıkmak için her platformda gençlere 18 yaş düzenlemesini getirdiğimizi, gençlerin siyaset yolununu açtığımızı anlatın. Bunu en çok da gençlik kollarımız yapmalı. Sahaya hakim olun. Gençleri süreçlere dahil edin. Sahayı boş bırakmayın” dedi. Erdoğan, “Yüksekova ve Cizre’nin il olmasına yönelik teklifin bölgede rahatsızlık yarattığının söylenmesi üzerine “Biz kararımızı verdik. Bundan vazgeçmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

HER KAFADAN SES ÇIKMASIN

Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da “söylem birliği” konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. Ünal, partililerin ortak söylemin dışına çıkmamasını istedi. Erdoğan da bunun üzerine, partide önemli konularda her kafadan bir ses çıkmaması gerektiğini, mahalle temsilcilerinden, parti yöneticilerine kadar herkesin söylem birliği içinde olmasının şart olduğunu söyledi.

GSM YANLIŞ ANLAŞILDI

Toplantıda bir üye, son yasada yer alan düzenlemenin GSM şirketlerinin borçlarının silindiği algısı yarattığını anımsattı. Başbakan Binali Yıldırım itiraz ederek, “Konu yansıtıldığı gibi değil. Tam tersine, GSM şirketlerinin itirazlarına rağmen biz bu düzenlemeyi getirdik. Bu düzenleme olmasaydı, GSM şirketleri mahkeme yoluna başvuracaklardı. Tamamen kamuya ödenen paylarla ilgili bir durum. Yapılan düzenleme tamamen kamu yararınadır” dedi.