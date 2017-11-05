Trump: "Hiçbir diktatör bizi hafife almamalı"

Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri kaynaklı diplomatik krizin ana gündem maddesi olacağı Asya turuna bugün Japonya ile başlayan ABD Başkanı Trump, ABD'nin hafife alınmaması gerektiği konusunda uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump, 'Kuzey Kore gölgesindeki' ilk Asya turuna başladı. Ziyaretin ilk ayağı olarak, Kasım 2016'daki başkanlık seçimi sonrası kendisini ilk tebrik eden ülke olan Japonya'ya giden Trump, başkanlık uçağı Air Force One’da, Amerika’nın Sesi Beyaz Saray muhabiri Steve Herman’ın ‘Kuzey Kore halkına bir mesajınız var mı?’ sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bence harika insanlar. Çok çalışkanlar. Sıcakkanlılar, dünyanın bildiği ve anlayabileceğinden çok daha sıcak insanlar. Harika insanlar. Umarım her şey herkes için çözümlenir. Bu insanlar ve herkes için çözüm üretebilirsek muhteşem bir şey olur."



​Trump, başkent Tokyo yakınlarındaki ABD'nin Yokota Hava Üssü'nde yaptığı konuşmada askerlerini övdü ve 'ABD halkını hafife alan ulusları' uyardı. Trump şunları söyledi: "Göğe, deniz, karaya ve uzaya hükmediyoruz. Tek sebebi, en iyi ekipmanın bizde olması değil…

Bizde ekipmandan fazlası var, en iyi halk bizde. Bağlılığınız ve uzmanlığınız sizi dünyamız tarihindeki en korku salan güç yapıyor."

ABD'nin asla geri adım atmayacağını ve halkı ve özgürlüğünü korumaya hazır olduğunu söyleyen ve bu noktada Kuzey Kore'ye gönderme yapan Trump "Kimse, hiçbir diktatör, rejim ve ulus, Amerika'nın direncini hafife almamalı.

Geçmişte bazen bizi hafife aldıkları oldu. Bu, kendileri için pek hoş olmadı, değil mi?" vurgusu yaptı.

Trump 13 gün sürecek Asya ziyaretinde Güney Kore, Çin ve Filipinler'e gidecek. Trump, APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği) Liderler Zirvesi için Vietnam'a da uğrayacak.