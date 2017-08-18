Trump istifa mı edecek?
Twitter hesabında öngörülerini paylaşan Schwartz, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin seçim kampanyası ekibiyle Rusya arasındaki bağlara ilişkin soruşturmanın bitmesinden önce istifa edeceğini öne sürdü.
BBC Türkçe'nin haberine göre, yazar "Trump'ın başkanlığı fiilen bitti. Yıl sonuna kadar görevde kalırsa şaşarım. Sonbaharda ya da daha öncesinde istifa edebilir" dedi.
Trump'ın etrrafındaki çemberin "ışık hızıyla" daraldığını vurgulayan Schwartz "Trump istifa edecek ve Mueller ile Kongre ona seçenek bırakmadan zafer ilan edecek" ifadelerini kullandı.
Eski FBI Başkanı Robert Mueller, ABDde Rusya soruşturmasını yürütüyor.
Trump ile 18 ay geçirdi
Trump'ın çok satan kitaplar listesine giren anı kitabı için Tony Schwartz, iş adamı Trump'la 18 ay geçirmişti.
Tony Schwartz geçen yıl seçim kampanyası sırasında The New Yorker dergisine konuşmuş, Trump ile iş ilişkisinden dolayı pişman olduğunu söylemişti.
Schwartz, "Trump'a daha geniş bir ilgiye neden olduğum ve onun olduğundan daha çekici görünmesine katkı sağladığım için derin bir pişmanlık duyuyorum" demişti.
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