Bugünkü YENİÇAĞ »

Trump: Japonya'nın yüzde 100 arkasındayız

»
Trump: Japonya'nın yüzde 100 arkasındayız
ABD Başkanı Trump, balistik füze denemesi yaptığı belirtilen Kuzey Kore'ye karşı Japonya'nın "yüzde 100 arkasında" olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, balistik füze denemesi yaptığı belirtilen Kuzey Kore'ye karşı Japonya'nın "yüzde 100 arkasında" olduklarını ifade etti.

Trump, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Florida eyaletinde, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi iddiasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Kore'nin son adımıyla ilgili net ifadelerin kullanıldığı kısa basın toplantısında Trump, ABD'nin Japonya'ya olan desteğini bir kez daha vurgulayarak, "Amerika Birleşik Devletleri, büyük müttefiki Japonya'nın yüzde yüz arkasındadır." ifadelerini kullandı.

Japonya Başbakanı Abe ise Kuzey Kore'nin füze denemesiyle ilgili olarak, "Kuzey Kore'nin son füze denemesi kesinlikle kabul edilemez. Kuzey Kore, Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarına tamamıyla uymalıdır." Abe, Trump'ın kendilerine Kuzey Kore konusunda "güvence" verdiğini de ifade etti.

Trump'ın cuma günü Beyaz Saray'da ağırladığı Abe, İngiltere Başbakanı Theresa May'den sonra Trump yönetiminin konuk ettiği ikinci yabancı devlet temsilcisi olmuştu. Başkent Washington'daki görüşmelerin ardından iki lider, Trump'ın bazı hafta sonlarını geçirdiği Florida'nın Palm Beach kentindeki rezidansına gitmişlerdi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Steinmeier seçildiAlmanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Steinmeier seçildiTrump: Japonya'nın yüzde 100 arkasındayızTrump: Japonya'nın yüzde 100 arkasındayızKuzey Kore, balistik füze fırlattıKuzey Kore, balistik füze fırlattı"Suriye ordusu o sınıra ulaştı""Suriye ordusu o sınıra ulaştı""Müslüman ülkelerden mülteci gelmesi yasaklansın mı?""Müslüman ülkelerden mülteci gelmesi yasaklansın mı?"Trump İran'ı tehdit etti!Trump İran'ı tehdit etti!IŞİD'li kadınların WhatsApp konuşmaları kan dondurduIŞİD'li kadınların WhatsApp konuşmaları kan dondurduTrump: "Mahkemede görüşürüz"Trump: "Mahkemede görüşürüz"Rus Genelkurmay'dan telefon!Rus Genelkurmay'dan telefon!ABD'den El Bab açıklamasıABD'den El Bab açıklaması
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti