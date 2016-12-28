Bugünkü YENİÇAĞ »

Trump "kendisine" teşekkür etti

»
Trump "kendisine" teşekkür etti
ABD Başkanı seçilen Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Tüketici Güven Endeksi'ndeki artış sebebiyle kendisine teşekkür etti.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ülkede tüketici güveninin son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkmasını "kendisine teşekkür ederek" kutladı. 

Başkanlık koltuğuna oturmasına haftalar kalan Trump, kişisel Twitter hesabından sabah saatlerinde açıklanan Tüketici Güven Endeksini değerlendirdi. 

Trump, birkaç saat içinde 10 binin üzerinde kişinin yorum yaptığı paylaşımında, “ABD Tüketici Güven Endeksi aralıkta yaklaşık 4 puan artarak 113,7’ye yani 15yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı.Teşekkürler Donald” ifadelerini kullandı.

trump-tweet.jpg

Söz konusu paylaşıma verilen tepkilerde, Trump’ın kişisel Twitter hesabından kendisine teşekkür etmesi tiye alınırken, yeni başkanın destekçileri ile muhalifler arasındaki tartışmalar dikkati çekti.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board, yerel saatle sabah açıklanan raporunda Tüketici Güven Endeksi aralık ayında 113,7’ye çıkarak 2001’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını açıklamıştı.

Donald Trump, dün yaptığı başka bir paylaşımda ise hisse senedi piyasalarındaki yükselişi başkanlık seçimine bağlayarak, “Ben kazanmadan önce dünya karanlıktı, hiç umut yoktu. Şimdi borsa neredeyse yüzde 10 yükseldi ve Noel harcamaları 1 trilyon doları aştı” yorumunda bulunmuştu.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Trump "kendisine" teşekkür ettiTrump "kendisine" teşekkür etti320 komando Ankara’ya gelecekti320 komando Ankara’ya gelecekti'Zafer pozu' vermişti, serbest bırakıldı'Zafer pozu' vermişti, serbest bırakıldıAntalya’da 20 ton altın iddiasıAntalya’da 20 ton altın iddiasıRusya ve Türkiye Suriye konusunda anlaştıRusya ve Türkiye Suriye konusunda anlaştı"Rusça imam hatip açalım""Rusça imam hatip açalım"TSK'dan flaş El Bab açıklamasıTSK'dan flaş El Bab açıklamasıKilis'e askeri araç sevkiyatı yapılıyorKilis'e askeri araç sevkiyatı yapılıyorDiyarbakır'da sokağa çıkma yasağıDiyarbakır'da sokağa çıkma yasağıÜsküdar-Kabataş arasına denizden yaya yoluÜsküdar-Kabataş arasına denizden yaya yolu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti