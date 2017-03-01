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Trump konuştu dolar fırladı

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Trump konuştu dolar fırladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten sonra Kongre'de yaptığı ilk konuşmanın ardından küresel piyasalarda güç kazanan dolar 3.65 lirayı aştı.

Trump’ın ABD şirketlerine uygulanan vergi oranlarını düşüreceklerini, orta sınıfa vergi kolaylığı getireceklerini söylemesi, doları güçlendirdi.

Dün kapanış saatlerinde 3.61 – 3.62 lira aralığında hareket eden dolar 3.6565 liraya kadar çıkarken,  euro da 3.81-3.82 lira aralığından 3.8656 lira düzeyine kadar yükseldi.

Konuşmasında, Amerikan şirketlerinin ülke dışında yatırım yapmalarını zorlaştıracak kararlar alacaklarına değinen Trump, yakında şirketlere ve orta sınıfa yönelik vergi affını açıklayacaklarını belirtti. Trump,

“Amerikan malı satın alıp, Amerikalılara iş vereceğiz” dedi ve ekledi:

“Ekonomi ekibim, Amerikan şirketlerine uygulanan vergi oranını düşürecek tarihi bir vergi reformu hazırlıyor. Bu yeni reform uygulamaya girince şirketlerimiz, her yerde ve herkesle rekabet edebilecek ve başarılı olabilecek. Bu reform kapsamında orta sınıf için yoğun bir vergi kolaylığı getireceğiz.”

ABD malı ürünleri ihraç ettiklerinde çok sayıda ülkenin bu ürünlere “çok yüksek gümrük tarifesi ve vergi” uyguladıklarını da vurgulayan Trump, “Buna karşılık yabancı şirketler ürünlerini ABD’ye getirdiğinde, biz neredeyse hiçbir şey uygulamıyoruz” dedi ve bu durumu da değiştireceklerini vurguladı. Trump, “Serbest ticarete güçlü bir şekilde inanıyorum, ancak bu adil bir ticaret olmalı” diye uyardı.

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