Trump liderleri karşısına aldı

G7 Zirvesi sonunda, küresel ısınma konusunda ABD ile yaşanan görüş ayrılığı liderler arasında giderilemedi.

Sanayileşmiş 7 ülkenin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi, bugün yapılan kapanış oturumlarıyla sona erdi. Almanya, ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, İtalya'nın ev sahipliğinde buluştuğu 43. G7 Liderler Zirvesi, terörle mücadele hususunda tam mutabakat ile sona ererken, göç sorunu ve serbest ticaret konularında kısmi ilerlemelerin kaydedildiği ancak iklim değişikliği ile ilgili anlaşmazlıkların giderilemediği bir zirve olarak tamamlandı.

Sicilya Adası'ndaki tatil beldesi Taormina'da iki gündür G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, toplantının sonucuna ilişkin basın toplantısı düzenledi. Taormina'daki zirvede yoğun ve gerçek tartışmaların yaşandığını vurgulayan Gentiloni, "İnanıyorum ki zirvenin en önemli sonucu terörle mücadele konusunda varılan mutabakat oldu." değerlendirmesinde bulundu. İtalya Başbakanı, Suriye, Libya, Kuzey Kore gibi önemli dış politika konularında G7 katılımcılarında geniş bir konsensüs olduğunu dile getirerek, göçmen krizine yönelik de uzlaşı olduğuna değindi.



PARİS İKLİM ANLAŞMASI BELİRSİZLİĞİ



Başbakan Gentiloni, iklim değişikliği konusu ve bu hususta geçen yıl imza konulan Paris İklim Anlaşması'nın da zirvenin önemli konu başlıklarından biri olduğunu belirterek, "Katılımcı 7 ülkeden 6'sı bu anlaşma çerçevesinde üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmeye hazır olduğunu ortaya koydu. ABD ise bunu kendi içinde değerlendireceğini belirtti. ABD'nin bu iç değerlendirme sürecini bir an önce sonuçlandırmasını ümit ediyorum. Paris İklim Anlaşması'nda ABD'nin katkısını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



İtalya Başbakanı, iklim anlaşmasından en ufak taviz vermenin dahi söz konusu olmadığını, ABD'nin vereceği kararın yenilenebilir enerji üzerine çalışan firmalar olmak üzere herkesi yakından ilgilendirdiğini dile getirdi.



TRUMP'TAN TWITTER MESAJI



Öte yandan Gentiloni'nin açıklamasına karşılık, ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden, "Paris İklim Anlaşması'na ilişkin son kararımı gelecek hafta vereceğim." paylaşımında bulundu.



MACRON 'ÜMİT EDİYOR'



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Trump'ın pragmatik bir lider olduğunu belirterek, ABD'nin Paris İklim Anlaşması içinde kalacağını ümit ettiklerini bildirdi. Macron, yaptığı basın açıklamasında, küresel ısınma konusunda mevcut görüş ayrılığının devam etmesine rağmen, Trump ile yapılan görüşmelerde yine de bir ilerleme sağlandığını belirtti.



Zirveye katılan ülkelerle ABD arasında küresel ısınma konusunda derin görüş ayrılıklarının yaşandığını hatırlatan Macron, "Donald Trump'a, ABD'nin Paris İklim Anlaşması taahhütlerine uymasının çok önemli olduğunu söyledim. Bu konuda fazla spekülasyon yapmak istemiyorum, Trump pragmatik bir lider ve ABD'nin Paris İklim Anlaşması içinde kalacağını ümit ediyorum." dedi.



ABD Başkanı Trump, ocak ayında göreve gelir gelmez 2015'te imzalanan ve taraf ülkelerin sera gazı salınımlarını azaltmayı, ısı artışlarını sınırlandırmayı taahhüt ettikleri Paris İklim Anlaşması'ndan çekilebileceklerini açıklamıştı.



MERKEL: ÖDÜN VERMEYECEĞİZ



Almanya Başbakanı Angela Merkel de zirvenin ardından yaptığı açıklamada G7 Zirvesi'nde iklim konusundaki tartışmanın zorlu geçtiğini söyledi.



"İklim konusundaki tartışma çok zorlu oldu, hatta çok yetersiz kaldı." diyen Merkel, 6 ülkenin ve AB tarafının, iklimin korunması konusunda varılan

Paris Antlaşması'na bağlı kalacaklarını açıkça dile getirdiğini ve bu konuda ödün verilmeyeceğini ifade etti. Merkel, "ABD'nin Paris Antlaşması'na bağlı kalıp kalmayacağına dair şu ana kadar bir işaret yok." ifadesini kullandı.



İklim konusunda ABD ile bir ilerleme sağlanamadığı için Paris Antlaşması'nın zirvede birlikte desteklenmesinin mümkün olamadığını aktaran Merkel, "Biz görüşlerimizden sapmayacağımızı açıkça dile getirdik" değerlendirmesinde bulundu.