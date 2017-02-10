Bugünkü YENİÇAĞ »

Trump: "Mahkemede görüşürüz"

»
Trump: "Mahkemede görüşürüz"
ABD federal temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin 7 ülke vatandaşlarına giriş yasağı getiren kararnamesini iptal eden mahkeme kararını haklı buldu. Twitter'dan "Mahkemede görüşürüz" mesajı paylaşan Trump, kararı yüksek mahkemeye taşıma sinayli verdi.

ABD federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin 7 Müslüman ülke vatandaşlarına giriş yasağı kararını iptal eden mahkeme kararını oy birliğiyle onayladı. Mahkemenin kararında ABD yönetiminin, söz konusu ülke vatandaşlarına acil olarak giriş yasağı uygulanmasının nedenine ilişkin hiçbir delil sunmadığı vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, federal temyiz mahkemesinin kararını açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mahkemede görüşürüz. Ulusumuzun güvenliği tehlikede" ifadelerini kullanarak kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıma sinyali verdi.

trumo-tweet.jpg

 

Yüksek Mahkeme halihazırda 4'ü liberal, 4'ü muhafazakâr 8 üyeden oluşuyor. Trump'ın Yargıç Antonin Scalia'nın yerine atadığı Yargıç Neil Gorsuch, henüz Senato tarafından onaylanmadığı için oylamaya katılamayacak. Bu nedenle Yüksek Mahkeme'deki sürecin de 4'e karşı 4 oyla tıkanmasının söz konusu olabileceği belirtiliyor.

Trump; Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarının 3 ay ülkeye alınmamasını öngören "ABD'ye Giren Yabancı Teröristlerden Ulusu Koruma" başlıklı kararname yayımlamıştı. Washington eyaleti Federal Yargıcı James Robart, kararnamenin uygulamasının ülke genelinde durdurulmasına karar vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 4 Şubat'ta yargıcın kararına binâen yasaklı ülke vatandaşlarına vize vermeye devam edeceğini ve mevcut vizeleri iptal etmeyeceğini duyurmuştu. Bunun ardından ise ABD İç Güvenlik Bakanlığı kararnamenin yürütmesini durdurduğunu açıklamıştı.

Trump'ın "sözde yargıç" ifadesine maruz kalan Robart'ın kararı üzerine ABD Adalet Bakanlığı, San Francisco'daki Temyiz Mahkemesi 9. Dairesi'ne başvurmuştu.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Trump: "Mahkemede görüşürüz"Trump: "Mahkemede görüşürüz"Rus Genelkurmay'dan telefon!Rus Genelkurmay'dan telefon!ABD'den El Bab açıklamasıABD'den El Bab açıklamasıAdalara, AB'den vize kararıAdalara, AB'den vize kararıABD vatandaşlığından çıktı!ABD vatandaşlığından çıktı!Pence, Başbakan Yıldırım'la görüşecek!Pence, Başbakan Yıldırım'la görüşecek!Trump'ın o kararına Senato'dan destek!Trump'ın o kararına Senato'dan destek!Trump, kızıyla ilgili iddialara cevap verdiTrump, kızıyla ilgili iddialara cevap verdiRusya: PKK ve YPG'yi terör örgütü görmüyoruzRusya: PKK ve YPG'yi terör örgütü görmüyoruzO belediye başkanı Ezan'ı yasakladı!O belediye başkanı Ezan'ı yasakladı!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti