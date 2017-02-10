Trump: "Mahkemede görüşürüz"

ABD federal temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin 7 ülke vatandaşlarına giriş yasağı getiren kararnamesini iptal eden mahkeme kararını haklı buldu. Twitter'dan "Mahkemede görüşürüz" mesajı paylaşan Trump, kararı yüksek mahkemeye taşıma sinayli verdi.

ABD federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin 7 Müslüman ülke vatandaşlarına giriş yasağı kararını iptal eden mahkeme kararını oy birliğiyle onayladı. Mahkemenin kararında ABD yönetiminin, söz konusu ülke vatandaşlarına acil olarak giriş yasağı uygulanmasının nedenine ilişkin hiçbir delil sunmadığı vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, federal temyiz mahkemesinin kararını açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mahkemede görüşürüz. Ulusumuzun güvenliği tehlikede" ifadelerini kullanarak kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıma sinyali verdi.









Yüksek Mahkeme halihazırda 4'ü liberal, 4'ü muhafazakâr 8 üyeden oluşuyor. Trump'ın Yargıç Antonin Scalia'nın yerine atadığı Yargıç Neil Gorsuch, henüz Senato tarafından onaylanmadığı için oylamaya katılamayacak. Bu nedenle Yüksek Mahkeme'deki sürecin de 4'e karşı 4 oyla tıkanmasının söz konusu olabileceği belirtiliyor.

Trump; Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarının 3 ay ülkeye alınmamasını öngören "ABD'ye Giren Yabancı Teröristlerden Ulusu Koruma" başlıklı kararname yayımlamıştı. Washington eyaleti Federal Yargıcı James Robart, kararnamenin uygulamasının ülke genelinde durdurulmasına karar vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 4 Şubat'ta yargıcın kararına binâen yasaklı ülke vatandaşlarına vize vermeye devam edeceğini ve mevcut vizeleri iptal etmeyeceğini duyurmuştu. Bunun ardından ise ABD İç Güvenlik Bakanlığı kararnamenin yürütmesini durdurduğunu açıklamıştı.

Trump'ın "sözde yargıç" ifadesine maruz kalan Robart'ın kararı üzerine ABD Adalet Bakanlığı, San Francisco'daki Temyiz Mahkemesi 9. Dairesi'ne başvurmuştu.