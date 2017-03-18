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Trump, Merkel’in elini sıkmadı

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Trump, Merkel’in elini sıkmadı
ABD’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Amerikan Başkanı Donald Trump’la Beyaz Saray’da ilk kez bir aradaydı. Merkel, “El sıkışmak ister misin?” diyerek Trump’a soru sordu. Trump ise Merkel’i duymazlıktan geldi.

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen ikilinin görüşmesi ‘tokalaşma’ krizine sahne oldu. Basının karşısına çıkan ikiliden Merkel, “El sıkışmak ister misin?” diyerek Trump’a soru sordu. Trump ise Merkel’i duymazlıktan geldi. Trump’ın, Merkel’in teklifini duymazlıktan gelmesi sosyal medyada büyük ses getirdi.

TERÖRİZMİ KONUŞTULAR

Basın açıklamasında ABD Başkanı Trump, güvenlik ve barış konusunda Almanya ile çok fazla ortak yönleri olduğunu söyledi ve Amerikan sanayi üretimini güçlendirmek, bu konuda kadınların gücünü de artırmaya odaklanmak istediğini belirtti. NATO üyesi ülkelerin daha fazla maddi katkıda bulunması gerektiği görüşünü Merkel’le paylaştığını belirten Trump, NATO’yu ve Afganistan ve Ukrayna konularındaki faaliyetlerini desteklediği için Alman Başbakanı’na teşekkür etti. Radikal terörizmi yok etme kararlığını vurgulayan Trump, Merkel’le ticari konuları da görüşeceklerini ve “tüm vatandaşlarının maddi güvence içinde olduğu bir geleceği beraber kurabileceklerini” söyledi.

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