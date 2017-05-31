Trump o anlaşmadan çekildi mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın iklim değişikliği ile mücadele için imzalanan Paris Anlaşması'ndan ülkesini çekme kararı aldığı iddia edildi.

Axios adlı ınternet sitesinin iddiasına göre ABD Başkan Donald Trump, Paris Anlaşması'ndan çekilme kararını Çevre Koruma Ajansı Direktörü Scott Pruitt'in de aralarında bulunduğu yakın çevresi ile paylaştı.



G-7 Zirvesi sırasında dünya liderleriyle iklim değişikliği konusunda ayrı düşen Trump Paris Anlaşması konusundaki kararını bir hafta içinde vereceğini açıklamıştı.



"İklim değişikliği"nin uydurma olduğunu iddia eden ABD Başkanı Trump enerji politikasında fosil yakıta ağırlık vereceğini duyurmuş ve çevre koruma yönetmeliklerini büyük ölçüde yürürklükten kaldırmıştı.



Beyaz Saray'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Trump'ın çekilme kararı sonrasında başlatılacak sürecin en az bir yıl süreceği ifade ediliyor.