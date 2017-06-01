Trump, o kararı askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını "şimdilik" askıya aldı. Beyaz Saray, meselenin sadece zamanlamayla ilgili olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecindeki tartışmalı vaatlerinden biri Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma sözüydü.

Trump bu kararını "şimdilik" rafa kaldırdı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Büyükelçiliği taşıma kararını şimdilik ötelediğine vurgu yapıldı.



Açıklamada, "Kimse bu adımı, Başkan Trump'ın İsrail'e ve ABD-İsrail ittifakına olan güçlü desteğinden geri adım olarak görmemeli. Başkan Trump, İsrail ile Filistin arasında barış görüşmelerinin şansını artırmak ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını savunmak amacıyla bu kararı almıştır." denildi.

Trump'ın daha önce birçok kez dile getirdiği "ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma iradesini" sürdürdüğü, meselenin sadece bunun zamanlamasıyla ilgili olduğu vurgulandı.



ABD Kongresi, 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasayı kabul etmiş ancak o tarihten bu yana görev yapan başkanların tamamı ülke çıkarlarını gerekçe göstererek büyükelçiliği Tel Aviv'de tutmuş ve kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti. 1995'ten bu yana ABD başkanları, söz konusu yasadaki ilgili maddeyi kullanarak 6 aylığına elçilikle ilgili kararı öteliyordu.



Uluslararası toplum İsrail'in başkenti olarak Tel Aviv'i tanıyor. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ülke ise bulunmuyor.





