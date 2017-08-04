Trump, o ordu komutanını da kovacak!

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki durumun kötüye gitmesiyle ilgili olarak bölgede görev yapan ordu komutanının görevine son verilmesini istedi

ABD'nin 2001 yılından bu yana savaştığı Afganistan'da işler yolunda gitmiyor.

Kabil'de, Herat'ta, Kandehar'da peş peşe patlayan bombalar, ülkede Taliban ve IŞİD'in etkisini arttırırken, geçtiğimiz aylarda yeni bir Afganistan politikasının startını veren Beyaz Saray, bir kez daha Afganistan'ı tartışıyor.

Reuters'ın ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, 19 Temmuz'da Beyaz Saray'ın ünlü 'Durum Odası'nda yapılan toplantının gündem maddelerinden biri Afganistan'daki savaştı.

Toplantıda Başkan Donald Trump, ulusal güvenlikle ilgili danışmanlarını çevresinde toplayarak, 'bitmiş devlet' olarak tanımlanan Afganistan'ın durumu hakkında bilgi aldı.

Toplantıda 16 yıldır süren savaş için "Kazanamıyoruz" ifadelerini kullanan ABD Başkanı, Savunma Bakanı James Mattis ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'dan Afganistan'daki ordulara komutanlık eden John Nicholson'ın görevine son verilmesini düşünmelerini istedi.

Oldukça gergin bir havada geçtiği belirtilen toplantıda Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R McMaster ile Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon arasında bir 'ağız dalaşı' yaşandığı belirtildi.

Bir süre önce Trump, Savunma Bakanı Mattis'e ordu birliklerini uygun gördüğü biçimde konumlandırması için yetki vermiş, Savunma Bakanlığı ise Afganistan'daki 8400 ABD askerine ek olarak 4000 asker daha gönderme kararı almıştı.