Bugünkü YENİÇAĞ »

Trump onu da kovdu!

»
Trump onu da kovdu!
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Nazi örgütleri ile ilişkili olduğu iddia edilen Terörle Mücadele Danışmanı Sebastion Gorka'nın görevinden ayrıldığı bildirildi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Beyaz Saray danışmanlarından Gorka, Trump yönetimine veda eden son isim oldu.

Bazı kaynaklar Gorka'nın istifa ettiğini yazarken, ismini vermeyen bir Beyaz Saray yetkilisinin “Gorka istifa etmedi ancak Beyaz Saray’da çalışmadığını teyit edebilirim.” açıklamasında bulunması, Gorka’nın görevinden alındığı şeklinde yorumlandı.

Gorka’nın görevini bırakması ya da el çektirilmesi, Trump’ın Baş Stratejisti Steve Bannon ile geçen hafta yollarını ayırmasının ardından beklenen bir gelişmeydi.

Ulusal güvenlik ve terörle mücadele alanlarında benzer görüşleri savunan Gorka ve Bannon, Trump yönetimindeki görevleri öncesinde alternatif sağın önde gelen yayınlarından biri kabul edilen Breitbart News'te birlikte çalışıyordu.

Gorka’nın Beyaz Saray’dan ayrılmasında, birkaç hafta önce Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü’nü üstlenen John Kelly’nin önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Kelly’nin göreve başlamasının ardından Beyaz Saray’da yaşanan büyük kadro değişikliğiyle görevinden istifa edilen veya kovulan isimler arasında Özel Kalem Müdürü Rience Priebus, Basın Sözcüsü Sean Spicer, İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, Baş Stratejist Steve Bannon ve Terörle Mücadele Danışmanı Sebastion Gorka yer alıyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Trump onu da kovdu!Trump onu da kovdu!Brüksel'de askerlere bıçaklı saldırı!Brüksel'de askerlere bıçaklı saldırı!Trump'tan Venezuella’ya yeni yaptırım kararı!Trump'tan Venezuella’ya yeni yaptırım kararı!ABD'den skandal bir karar daha!ABD'den skandal bir karar daha!Türk Büyükelçi Dış İşleri'ne çağrıldı!Türk Büyükelçi Dış İşleri'ne çağrıldı!Rusya: Sınırlarımıza yaklaşan 18 yabancı uçağı engelledikRusya: Sınırlarımıza yaklaşan 18 yabancı uçağı engelledikAlmanya'dan küstah açıklamaAlmanya'dan küstah açıklamaMerkel'den Türklere geri dönüş baskısıMerkel'den Türklere geri dönüş baskısıRusya'dan 100 bin askerli tatbikatRusya'dan 100 bin askerli tatbikat100 milyon dolarlık tatil100 milyon dolarlık tatil
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti