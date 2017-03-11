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Trump, Reza Zarrab davasının savcısının istifasını istedi!

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Trump, Reza Zarrab davasının savcısının istifasını istedi!
Adalet Bakanı Sessions tarafından istifası istenen 46 savcı arasında New York Güney Bölge Savcısı Bharara da bulunuyor.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın, New York Güney Bölge Savcısı Preet Bharara'nın da aralarında olduğu 46 savcının istifasını istediği bildirildi.

Adalet Bakanlığından, eski Başkan Barack Obama döneminde atanan ve Donald Trump yönetimi tarafından istifası istenen savcılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Obama döneminde atanan savcıların istifasının istenmesini geçiş süreciyle ilişkilendiren Adalet Bakanlığının açıklamasında, yeni tayinler yapılıncaya kadar bakanlık bünyesindeki "kariyer savcılarının" görevlendirileceği duyuruldu.

ABD'de yeni gelen yönetim, bir önceki yönetim tarafından atanan görevlilerin istifasını isteyebiliyor.

Preet Bharara, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmek için komplo düzenlemek suçlamasıyla New York'ta tutuklu bulunan iş adamı Rıza Sarraf'ın davasını takip eden savcı olarak biliniyor.

Başkanlık seçimi sonrası Trump ile görüşen Bharara, göreve devem etmesinin istendiğini söylemişti. 

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