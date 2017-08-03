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Trump: Rusya ile çok tehlikeli bir süreçteyiz

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Trump: Rusya ile çok tehlikeli bir süreçteyiz
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-ABD ilişkilerinin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu belirtti.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Trump, "Rusya ile ilişkilerimiz tüm zamanların en düşük seviyesinde ve çok tehlikeli bir düzeyde. Bize sağlık sigortası bile veremeyen Kongre'ye teşekkür edebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.

​Trump, dün Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yaptırımların genişletilmesini öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırmıştı. 

​Trump, dün Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yaptırımların genişletilmesini öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırmıştı. 

Rusya'nın savunma, istihbarat, madencilik, gemicilik ve demiryolu endüstrilerini hedef alıyor ve Rus bankaları ve enerji şirketleri ile anlaşma yapılmasını kısıtlıyordu.

Kanunda ABD'nin Kuzey Akım 2 boru hattının inşasına karşı çıkmayı sürdüreceği vurgulanıyordu.

Kanun ayrıca ABD Başkanı'nın Rusya'ya yönelik herhangi bir yaptırımı kaldırmasını zorlaştırıyor, bunun için Kongre'nin onayını şert koşuyor.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya'nın ABD'nin yeni yaptırımları karşısında kendi çıkarlarını savunacağını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da geçen hafta yaptırımları 'kesinlikle yasadışı' diye nitelemiş ve ABD'nin Rusya'daki 755 diplomatının ülkeden ayrılması kararını almıştı. ABD'nin Rusya'daki yazlık konutu (daça) ile bir depoyu da kullanması askıya alınmıştı.

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