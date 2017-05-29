"Trump sarhoş gibi davranıyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk görüşmeleri sonunda Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer durumdan rahatsızlık duyduklarını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta dünya basınına damga vuran isimlerden biri ABD Başkanı Donald Trump’tı. Orta Doğu ziyareti sonrasında, Papa’yı ziyaret eden ve daha sonra Brüksel’de NATO Zirvesi’ne katılan ve oradan İtalya’ya geçerek G7 Zirvesi’nde temaslarda bulunan Trump yaptıklarıyla gündemden düşmedi.

Öyle ki bu durum ABD Dışişleri Bakanlığı’nın da dikkatini çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililer Trump’ın ikili görüşmelerde ve zirvedeki tavır ve duruşundan hoşnut olmadıklarını açıkladılar.

İsmini açıklamayan bir yetkili Trump’ın görüşmeler sırasında gürültücü ve sarhoş bir turist gibi davrandığını söylerken ABD Başkanı’nın insanların üzerine bastığını söyledi.

Trump’ın G7 Zirvesi’nde Paris Anlaşması hakkında kibirli tavrının rahatsız edici olduğunu söyleyen yetkili bu hamlenin diğer ülke liderlerini kızdırdığını söyledi.

2015’te imzalanan ve küresel ısınmaya karşı birlik anlamı taşıyan Paris Anlaşması’na karşı Trump’ın önyargılı tutumunun anlamsız olduğunu söyleyen yetkili, “197 ülke hiçbir zaman bir konuda hemfikir olmaz. Fakat hemfikir olduğu zaman da bunu bir an önce harekete geçirmek gerekir. ABD, bu paktın önünde yer almalıydı” ifadesini kullandı.