Trump: "Tek devlet, tek vatan, tek millet"

ABD’nin Nevada eyaletinin Reno şehrinde bir mitingte ABD'lilere seslenen Trump, "Bizler tek devlet, tek vatan ve tek milletiz" dedi.

Amerikan Lejyonu adlı Savaş Muharipleri Dernekleri Genel Kurulu’nda yaptığı ve prompter’dan okuduğu konuşmasında Trump, “Bizleri bölen yaralarımızı iyileştirme zamanı geldi. Artık bizleri birleştirecek, yeni bir birlik sağlayacak ortak değerleri bulmalıyız. Bizler tek devlet, tek vatan ve tek milletiz” dedi.

Amerika’nın Sesi’nde de yer alan haberde konuşmasını ülkede birlik çağrısına odaklayan Trump’ın “Tenimizin rengi, maaş çeklerimizde yazan rakamlar ya da destek verdiğimiz partiyle değil, paylaştığımız insani değerlerle kendimizi tanımlamalıyız” diye konuştuğu vurgulandı.

Amerika Başkanı ülke içinde hiçbir sebeple teröre izin vermelerinin mümkün olmadığını ve buna karşı durmaya devam edeceklerini söyledi. Güvenlik güçlerinin çok başarılı işler çıkardığını söyleyen Trump, “Hepimizin kalbi ülkemiz için atıyor ve Amerika ulusal marşını duyduğumuzda hepimizin kalpleri gururla doluyor” diye konuştu.

Dün akşam Phoenix’te yaptığı ve yine tepkilere neden olan konuşmasının ardından Başkan Donald Trump'ın bugünkü konuşması, ‘düne göre taban tabana zıt’ yorumlarına neden oldu. Phoenix'te yaptığı konuşmada Trump, her ne pahasına olursa olsun Meksika sınırına duvar öreceğini söylerken basını da çok sert ifadelerle eleştirmiş ve basın mensupları için “ülkesini sevmeyen kötü insanlar” demişti.

Trump konuşmasının ardından yaklaşık 470 bin eski muharibin, muhariplik başvurularıyla ilgili bir kararnameye alkışlar arasında imza attı.