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Trump telekulak iddiasında geri adım attı

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Trump telekulak iddiasında geri adım attı
Beyaz Saray yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Obama'nın seçimler öncesinde Trump Tower'ın telefonlarını dinlettiği yönündeki iddiaları konusunda geri adım attı.

Beyaz Saray yönetimi geçtiğimiz günlerde Başkan Donald Trump tarafından ortaya atılan 'telekulak' iddialarından geri adım attı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Sean Spicer yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın sözleriyle 'telefon dinlemesini' kast etmediğini ve kişisel olarak Obama'yı değil Obama yönetimini hedef aldığını söyledi. Spicer, Obama yönetiminin başka gözetleme yöntemleri kullanmış olabileceğini belirtti.

Oysaki Donald Trump'ın Obama'nin telefonlarını dinlediği yönündeki iddiasını dile getirirken kullandığı 'wiretap' kelimesi Merriam-Webster sözlüğüne göre, 'bilgi almak için telefon veya telgrafı hattını takip etmek' anlamına geliyor.

Spicer'ın yorumlarının Adalet Bakanlığı'na konuyla ilgili kanıt sunması için verilen sürenin son gününde gelmesi dikkat çekti. Beyaz Saray daha önce Trump'ın iddiaları için kanıt sunmayı reddetmiş, Obama yönetiminde çalışan birçok yetkili de herhangi bir dinleme yapılmadığını belirtmişti.

Trump, 2016 yılında yapılan seçimlerden önce Obama'nın Trump Tower'ın telefonlarını dinlettiğini iddia etmiş, Obama'yı 'hasta' veya 'kötü' adam olmakla suçlamıştı. Trump karşıtları, ABD Başkanı'nı hakkındaki Rusya ile ilişki iddialarını örtbas etmek için gündemi değiştirmeye çalışmakla suçlamıştı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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