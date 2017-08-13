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Trump ve Macron Kuzey Kore'yi konuştu

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Trump ve Macron Kuzey Kore'yi konuştu
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un telefonda Kuzey Kore’nin etrafındaki durumu ele aldıklarını açıkladı.

Beyaz Saray basın dairesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Başkan Trump, (Fransa) Cumhurbaşkanı Macron’a ABD’nin Kuzey Kore’nin nükleer tehdidine son verme konusunda kararlı olduğunu belirtti. Başkan Trump, ABD’nin müttefikleriyle birlikte bu hedefe ulaşmak için diplomatik, ekonomik ve askeri tedbirlerinin tümünü uygulamaya hazır olduklarını açıkladı” ifadelerine yer verildi.

Liderlerin ‘Kuzey Kore’nin istikrarı bozmaya yönelik eylemlerine bağlı giderek büyüyen tehlikeye’ karşı koyma gerekliliğini de görüştüğü kaydedilen açıklamada, “Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Macron, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının uygulanması ve Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılmasının sağlanması için müttefikleri ve ortakları ile çalışmayı taahhüt etti” dendi.

MACRON: GERGİNLİĞİ TIRMANDIRACAK SÖZ VE EYLEMLERDEN KAÇINMALI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve Kuzey Kore'ye gerginliği tırmandıracak söz ve eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.  Macron, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin oluşturduğu balistik ve nükleer tehdit konusunda kaygı duyduğunu belirtti. Uluslararası toplumun, 'Kuzey Kore'nin önkoşulsuz diyaloğu başlatmasını' sağlaması gerektiğini vurgulayan Macron, bu süreçte Fransa'nın müttefikleri ve bölgedeki ortaklarıyla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

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