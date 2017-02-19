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Trump: Yalancı medyanın yanına kar bırakmayacağım!

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Trump: Yalancı medyanın yanına kar bırakmayacağım!
ABD Başkanı Trump, Florida'daki mitingde koltuğa oturduğu günden bu yana ciddi sorunlar yaşadığı medya kuruluşlarını isim vermeden eleştirdi. Trump, "Medya insanlara yalan söylediğinde bunun öylece yanlarına kar kalmasına izin vermeyeceğim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk mitingini Florida eyaletinin Melbourne kentinde düzenledi.

Eşi Melania Trump ile birlikte geldiği miting alanında 9-10 bin kişilik kalabalığa hitap eden Trump, hem 1 aylık ekonomi icraatlarını anlattı hem de koltuğa oturduğu günden bu yana ciddi sorunlar yaşadığı bazı medya kuruluşlarını isim vermeden eleştirdi.

KURUCU BABALAR DA BU SIKINTILARI YAŞADI

"Medya, artık problemin büyük bir parçası haline geldi ve aynı zamanda yozlaşmış sistemin de bir parçası." ifadesini kullanan Trump, ABD'nin "Kurucu Babaları"nın da o dönemlerde medyayla mücadele ettiklerini ve gerçeğin haberlerde anlatılandan bazen farklı olduğunu kaydetti.

Medyanın elinde bir delil olmadan kendi yönetimi hakkında birçok konuda yalan haber yaptığını iddia eden Trump, "Medya insanlara yalan söylediğinde bunun öylece yanlarına kar kalmasına izin vermeyeceğim." dedi.

MEDYANIN KENDİ AJANDASI VAR

"Medyanın kendi ajandasına sahip olduğu" ve "bu ajandanın Amerikan halkının ajandasını yansıtmadığı" görüşünü dile getiren Trump, başkanlık ön seçimlerinde yarışmaya başladığı günden bu yana medyanın kendisini yenemediğini ve halkın oylarıyla başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandığını anlattı.

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